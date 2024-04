czytaj dalej

Grupa wolontariuszy z Polski, Australii, Irlandii i Wielkiej Brytanii zginęła w czasie nalotu w Strefie Gazy - informują Reuters, Associated Press oraz portal "Times of Israel". Wolontariusze - jak przekazały media - mieli należeć do międzynarodowej organizacji pomocowej World Central Kitchen. Wśród ofiar ma być również ich palestyński kierowca. Redakcja tvn24.pl zwróciła się z pytaniem w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.