Tusk w Berlinie, Zełenski w Paryżu, Trump na badaniu

Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się, jeśli chcecie wykonać taki gest
Premier Donald Tusk spotkał się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,2 miliarda euro w ramach Funduszu Odbudowy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 2 grudnia.

1. Tusk w Berlinie

Premier Donald Tusk i kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkali się w Berlinie. Na wspólnej konferencji mówili między innymi o kwestii zadośćuczynienia za ofiary i straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej.

- Jeżeli nie uzyskamy szybkiej i jednoznacznej deklaracji Niemiec w sprawie wypłat zadośćuczynień dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, to rozważę decyzję o wypełnieniu tej potrzeby przez Polskę - oświadczył w Berlinie premier Donald Tusk. - Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest - powiedział.

Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się
2. Kolejne pieniądze z KPO dla Polski

Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,2 miliarda euro w ramach Funduszu Odbudowy. To kolejna płatność w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek w tej sprawie Polska złożyła do Komisji Europejskiej w grudniu 2024 roku.

"Przed chwilą - 26 mld (złotych - red.) z KPO wpłynęło do Polski. W sumie to już prawie 100 mld - w dwa lata" - napisała w mediach społecznościowych ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

3. Zełenski spotkał się z Macronem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu. Przywódcy rozmawiali kilka godzin. Później Pałac Elizejski poinformował, że Macron i prezydent USA Donald Trump rozmawiali na temat Ukrainy.

W oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters podano, że prezydenci Francji i USA wymienili się wizjami w sprawie warunków dla silnego i trwałego pokoju w Ukrainie oraz omówili dalsze kroki w procesie mediacyjnym prowadzonym przez Stany Zjednoczone.

Macron rozmawiał z Trumpem po spotkaniu z Zełenskim
4. Weto Nawrockiego

Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

"Pan Prezydent zawetował ustawę, która miała uregulować rynek kruptowalut. Gdy bańka pęknie i tysiące Polaków straci swoje oszczędności przynajmniej będą wiedzieli komu podziękować" - napisał w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

5. Badania Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał rezonans magnetyczny. Biały Dom ujawnił wynik badania. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że chodziło o profilaktykę.

"Obrazowanie układu sercowo-naczyniowego prezydenta Trumpa jest całkowicie prawidłowe. Nie stwierdzono żadnych oznak zwężenia tętnic, zaburzeń przepływu krwi ani nieprawidłowości w sercu czy głównych naczyniach krwionośnych. Jamy serca mają prawidłowe rozmiary, ściany naczyń wyglądają gładko i zdrowo, nie ma też oznak stanu zapalnego ani tworzenia się skrzepów. Ogólnie układ krążenia jest w doskonałym stanie" - czytamy w oświadczeniu lekarza Donalda Trumpa Seana P. Barbabelli.

Trump miał rezonans magnetyczny. Są wyniki
Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

