najważniejsze informacje Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Oprac. Adam Styczek |

Samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował w Jasionce. Relacja Konrada Borusiewicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZOLTAN MATHE/PAP/EPA

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Poszkodowani w wypadku autokaru wracają do Polski

Specjalny samolot z Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował na lotnisku w Jasionce. 21 osób wróciło do kraju. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, pięć osób przetransportowano do szpitali na terenie Rzeszowa.

Uczestnicy zdarzenia relacjonowali reporterom TVN24 o tym, co działo się w autokarze przed wypadkiem i chwile po nim. W związku z tym zdarzeniem węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru.

Interwencja służb po wypadku autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: ZOLTAN MATHE/PAP/EPA

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