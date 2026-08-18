Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
najważniejsze informacje

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

|
Interwencja służb po wypadku autokaru na Węgrzech
Samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował w Jasionce. Relacja Konrada Borusiewicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ZOLTAN MATHE/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Specjalny samolot z Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował na lotnisku w Jasionce. Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów Jan Frycz. Deszcz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalewał drogi, ulicami płynęły potoki. Silny wiatr na Śląsku zerwał dachy z budynków. Oto rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 18 sierpnia.

Poszkodowani w wypadku autokaru wracają do Polski

Specjalny samolot z Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował na lotnisku w Jasionce. 21 osób wróciło do kraju. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, pięć osób przetransportowano do szpitali na terenie Rzeszowa.

Uczestnicy zdarzenia relacjonowali reporterom TVN24 o tym, co działo się w autokarze przed wypadkiem i chwile po nim. W związku z tym zdarzeniem węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru.

Interwencja służb po wypadku autokaru na Węgrzech
Interwencja służb po wypadku autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: ZOLTAN MATHE/PAP/EPA

Jan Frycz nie żyje

Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów Jan Frycz - poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta odszedł 15 sierpnia w domu rodzinnym.

Był niezwykle interesującą, ciekawą i złożoną osobowością - mówiła w TVN24 aktorka Małgorzata Kożuchowska, wspominając Jana Frycza. Wybitnego aktora wspominali także Jan Englert i Andrzej Grabowski.

Nawałnice w Polsce

Nad Polską przeszły burze z silnym deszczem. Deszcz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalewał drogi, ulicami płynęły potoki. Silny wiatr na Śląsku zerwał dachy z budynków.

Szokujące szczegóły wypadku na S7

Dwa zarzuty usłyszał 54-latek, który w zeszłym tygodniu doprowadził do wypadku, w którym ranna została 28-letnia pasażerka samochodu. Mężczyzna był pijany i miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

- Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcy - powiedziała nadkomisarz Drężek-Zmysłowska, powołując się na zeznania świadków.

Wraca sprawa wynajmu samochodu przez posła Gomołę

Poseł Polski 2050 Adam Gomoła na wynajem samochodu w 2025 roku miał wydać około 40 tysięcy złotych. Poseł teraz ponownie odniósł się do tej sprawy. "Potrzebuję samochodu do wykonywania mandatu posła, bo nie mam żadnego innego" - napisał poseł.

"Faktury za każdy miesiąc użytkowania mam zarówno ja, jak i KSeF, więc ich prawidłowość jest nie do podważenia. Tak, wszystkie wydatki zostały pozytywnie zweryfikowane przez Kancelarię Sejmu pod kątem zgodności" - napisał.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiKinopogodaPolska 2050Najważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
rudzieniec nawalnica
Nawałnice w Polsce. Ponad tysiąc interwencji
METEO
imageTitle
Mistrz świata wylądował w Barcelonie. "Spełnienie marzeń"
EUROSPORT
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Silny deszcz i burze. Tu trzeba uważać
METEO
Pierwsza grupa Polaków, uczestników wypadku na Węgrzech, powróciła do kraju
Jak pomóc poszkodowanym i ich bliskim? Psycholożka wyjaśnia
fakty po faktach
Donald Trump
Najgorszy wynik Trumpa w tej kadencji. Jest nowy sondaż
Świat
Dominującą przyczyną rozwodów pozostaje niezgodność charakterów
60 tysięcy rozwodów rocznie. Nie wszystkie idą gładko
Polska
Strajk głodowy migrantów w Ceucie
Domagają się "lepszego życia". Rozpoczęli strajk głodowy
Świat
Diana Sznajder
Rosjanka wzięła rewanż na Chwalińskiej
EUROSPORT
Magdalena Fręch
Fręch postraszyła tenisistkę sezonu. A mogło być znacznie lepiej
EUROSPORT
Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym
Trump o relacji z Kimem: rozumiem go, a on rozumie mnie
Świat
Karetki na płycie lotniska w Jasionce, gdzie wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech
Samolot z poszkodowanymi wylądował w Polsce. Pięć osób zabrano do szpitali
Świat
imageTitle
Tenisowy maraton wyłonił następną rywalkę Świątek
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: oni mogą jednak sprawiać problemy
BIZNES
Burze
Gdzie jest burza? Grzmi od Małopolski po Mazowsze
METEO
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier: zwrócę się do Mety o pilne wyjaśnienia
BIZNES
shutterstock_2796885613
Niepokój w całej branży. "Na ten trend zaczyna reagować coraz więcej firm"
BIZNES
Burza, noc, piorun, niebo
Uwaga, burze. RCB rozsyła kolejne alerty
METEO
Nowa siedziba centrali PKO BP
KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się
BIZNES
Marcin Romanowski
Gdzie jest Romanowski? Siemoniak: są poważne przesłanki
FAKTY PO FAKTACH
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Odwet za ruch Włoch. Tysiące kontroli na lotniskach
BIZNES
Boisko piłkarskie w północnym Londynie
Tak wygląda "fałszywa jesień"
METEO
Budapeszt, Węgry, ludzie, tłum
"Europa stoi w obliczu narastającego zagrożenia"
BIZNES
Marcin Romanowski
Miliony na działalność instytutu na Węgrzech. Ile zarobił Romanowski?
Świat
mleko w proszku shutterstock_2678436991
Partie mleka wycofywane. Wykryto toksynę
BIZNES
Wyspa Sifnos
Katastrofa śmigłowca. Trzy osoby nie żyją
Świat
Iga Świątek walczy o obronę tytułu w Cincinnati
Świątek przegrała seta. I wtedy się zaczęło
EUROSPORT
Adam Gomoła
Kosztowny wynajem auta. Poseł znów komentuje
BIZNES
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Ukradł bukiet z kwiatomatu. Grozi mu ponad 20 lat więzienia
WARSZAWA
Strzelanina w Andaluzji
Strzelanina w Andaluzji. Trzy osoby, w tym kobieta w ciąży, zginęły
Świat
Policjant i dwaj strażacy uratowali tonącego mężczyznę
Zobaczyli, że tonie. Ruszyli z pomocą i wyciągnęli go na brzeg
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica