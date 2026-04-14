Wizyta Magyara w Polsce, Trump atakuje papieża, USA blokują cieśninę Ormuz

Adam Styczek |

Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Magyar zapowiada wizytę w Polsce

Lider TISZY Peter Magyar poinformował podczas konferencji prasowej, że planuje wkrótce odwiedzić Warszawę. - Faktycznie, moją pierwszą podróżą zagraniczną będzie podróż do Warszawy. Chciałbym również pojechać do Gdańska albo do innych miast polskich. Będzie to w maju - przekazał.

Zapewnił też, że Polska i Węgry "są połączone specjalną relacją". - To głęboka przyjaźń i głęboki sojusz sięgający ponad tysiące lat. Mieliśmy wspólnych królów, wspólne królowe - wyjaśnił Magyar. Przytoczył też znane również na Węgrzech powiedzenie: Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.

2. Trump atakuje papieża

Donald Trump ostro skrytykował głowę Kościoła katolickiego papieża Leona XIV we wpisie na platformie Truth Social. "Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał. Po fali krytyki podtrzymał swoje słowa i stwierdził, że nie przeprosi papieża.

Leon XIV odpowiedział, że nie przestanie wzywać do pokoju i nie będzie dyskutował z Trumpem.

Prezydent USA opublikował także w mediach społecznościowych grafikę, na której jest przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa. Grafika, wyglądająca na dzieło AI, została już usunięta, a prezydent próbował się tłumaczyć. Przyznał, że sam wstawił ten obrazek na swoje konto. - Myślałem, że to ja jako lekarz, i że to ma związek z Czerwonym Krzyżem, który wspieramy - przekonywał.

3. USA zablokowały cieśninę Ormuz

Donald Trump powiedział, że Iran chce zawrzeć porozumienie i zapewnił, że nie zgodzi się na żadną umowę, która pozwoliłoby Teheranowi na posiadanie broni jądrowej. Przekazał też, że rozpoczęła się blokada statków przepływających przez cieśninę Ormuz.

Wcześniej prezydent USA ostrzegł, że irańskie okręty zbliżające się do blokady zostaną "natychmiast wyeliminowane".

4. Nowe zasady L4

Kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdzający prawidłowość wykorzystywania L4 zyskali nowe uprawnienia, w tym prawo wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia z pracy, jeżeli w czasie, w którym miała orzeczoną niezdolność do pracy, będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.

5. Niższa akcyza

Niższa akcyza na benzyny i olej napędowy została przedłużona do końca kwietnia - przekazało Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw.

Obniżka akcyzy to element rządowego pakietu CPN - Ceny Paliwa Niżej. Obejmuje on również obniżkę podatku VAT oraz wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez ministra energii.

