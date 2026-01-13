Logo strona główna
WARTO WIEDZIEĆ

Unieważnione wybory w Polsce 2050, Ziobro z azylem, służby sprowadzane do Minneapolis

Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 unieważniona
Źródło: TVN24
Z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 zostało unieważnione. Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Do Minneapolis sprowadzane są setki funkcjonariuszy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 13 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Unieważnione wybory w Polsce 2050

Polska 2050 wybierała swoją przewodniczącą w drugiej turze wyborów. Głosowanie odbywało się przez internet. Wyniki - wbrew zapowiedzi - nie zostały ogłoszone w poniedziałek wieczorem.

Po północy poseł Marcin Skonieczka przekazał, że głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. Wcześniej o "błędzie systemu" politycy partii mówili nieoficjalnie w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim.

Na razie nie podano, kiedy odbędzie się powtórka głosowania.

Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Źródło: Marcin Obara/PAP

2. Ziobro z azylem politycznym na Węgrzech

Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym" - poinformował na platformie X mecenas Bartosz Lewandowski.

Obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że "postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna". "Węgry są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności" - zaznaczył.

3. Setki funkcjonariuszy sprowadzane do Minneapolis

Kristi Noem, Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego USA, udzieliła wywiadu stacji Fox News. Poinformowała, że kolejne "setki" funkcjonariuszy federalnych w najbliższym czasie będą wysłane do Minneapolis.

Podkreśliła, że ich zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy już znajdują się na miejscu.

Narasta napięcie. Setki funkcjonariuszy udają się do miasta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Narasta napięcie. Setki funkcjonariuszy udają się do miasta

Świat

4. Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt

Real Madryt poinformował, że za porozumieniem stron zakończył współpracę z trenerem Xabim Alonso.

Jego tymczasowym następcą będzie były piłkarz "Królewskich" Alvaro Arbeloa, który wcześniej prowadził drużynę rezerw i zespoły młodzieżowe.

5. Złote Globy rozdane

83. ceremonia wręczenia Złotych Globów stała się triumfem reżysera Paula Thomasa Andersona i jego filmu "Jedna bitwa po drugiej", nagrodzonego za najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz i w kategorii najlepszy musical lub komedia. Występująca w filmie Teyana Taylor została uznana za najlepszą aktorkę drugoplanową.

Specjalne wyróżnienia wręczono w tym roku podczas dodatkowej ceremonii Golden Eve. Helen Mirren, odbierając nagrodę im. Cecila B. DeMille’a z rąk Harrisona Forda, podkreśliła, że nie jest to podsumowanie jej kariery, lecz celebracja "życia przesiąkniętego potem i pasją".

Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych

Kultura i styl
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

