Unieważnione wybory w Polsce 2050, Ziobro z azylem, służby sprowadzane do Minneapolis

Druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 unieważniona

1. Unieważnione wybory w Polsce 2050

Polska 2050 wybierała swoją przewodniczącą w drugiej turze wyborów. Głosowanie odbywało się przez internet. Wyniki - wbrew zapowiedzi - nie zostały ogłoszone w poniedziałek wieczorem.

Po północy poseł Marcin Skonieczka przekazał, że głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. Wcześniej o "błędzie systemu" politycy partii mówili nieoficjalnie w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim.

Na razie nie podano, kiedy odbędzie się powtórka głosowania.

Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska Źródło: Marcin Obara/PAP

2. Ziobro z azylem politycznym na Węgrzech

Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym" - poinformował na platformie X mecenas Bartosz Lewandowski.

Obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że "postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna". "Węgry są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności" - zaznaczył.

3. Setki funkcjonariuszy sprowadzane do Minneapolis

Kristi Noem, Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego USA, udzieliła wywiadu stacji Fox News. Poinformowała, że kolejne "setki" funkcjonariuszy federalnych w najbliższym czasie będą wysłane do Minneapolis.

Podkreśliła, że ich zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy już znajdują się na miejscu.

4. Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt

Real Madryt poinformował, że za porozumieniem stron zakończył współpracę z trenerem Xabim Alonso.

Jego tymczasowym następcą będzie były piłkarz "Królewskich" Alvaro Arbeloa, który wcześniej prowadził drużynę rezerw i zespoły młodzieżowe.

5. Złote Globy rozdane

83. ceremonia wręczenia Złotych Globów stała się triumfem reżysera Paula Thomasa Andersona i jego filmu "Jedna bitwa po drugiej", nagrodzonego za najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz i w kategorii najlepszy musical lub komedia. Występująca w filmie Teyana Taylor została uznana za najlepszą aktorkę drugoplanową.

Specjalne wyróżnienia wręczono w tym roku podczas dodatkowej ceremonii Golden Eve. Helen Mirren, odbierając nagrodę im. Cecila B. DeMille’a z rąk Harrisona Forda, podkreśliła, że nie jest to podsumowanie jej kariery, lecz celebracja "życia przesiąkniętego potem i pasją".

