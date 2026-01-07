Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Spotkanie na szczycie, martwe niemowlę, tragedia na stacji

W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Tusk po rozmowie koalicji chętnych: pewną niedyskrecję popełnię
Źródło: TVN24
W Paryżu odbył się szczyt państw wspierających Ukrainę, czyli tak zwanej koalicji chętnych. USA zawsze uznają za opcję wykorzystanie sił zbrojnych. Dotyczy to również Grenlandii - wskazał Biały Dom. W mieszkaniu w Warszawie służby odkryły zwłoki siedmiomiesięcznego chłopca. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 7 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Liderzy koalicji chętnych w Paryżu

W Paryżu odbył się szczyt państw wspierających Ukrainę, czyli tak zwanej koalicji chętnych. Dotyczył on gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny wywołanej przez Rosję. W rozmowach brali udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner.

W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Źródło: LUDOVIC MARIN/PAP/EPA

- To wygląda już obiecująco i coraz bardziej konkretnie. Polska jest gotowa i na pewno zrealizuje wszystkie zadania dotyczące logistyki - powiedział szef polskiego rządu na wtorkowej konferencji prasowej po obradach w Paryżu.

2. Martwe niemowlę w mieszkaniu

W mieszkaniu przy ulicy Modzelewskiego w Warszawie służby odkryły siedmiomiesięcznego chłopca bez oznak życia. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili śmierć dziecka.

W lokalu byli też jego rodzice. Jak podała prokuratura, wstępne wnioski nie wskazują, by "do śmierci dziecka doszło w wyniku celowego i zamierzonego działania".

Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury

WARSZAWA

3. Biały Dom nie wyklucza użycia siły na Grenlandii

"Prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że pozyskanie Grenlandii jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i jest kluczowe dla odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki" - napisała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na temat ostatnich wypowiedzi prezydenta USA oraz deklaracji europejskich sojuszników na ten temat.

"Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji dotyczących sposobu realizacji tego ważnego celu polityki zagranicznej, a wykorzystanie sił zbrojnych USA jest oczywiście zawsze opcją, którą Dowódca ma do dyspozycji" - dodała.

4. Tragedia na stacji kolejowej

Na stacji kolejowej w Białym Dunajcu (Małopolskie) doszło do śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg. Ruch pociągów został wstrzymany.

- Jak ustalili policjanci, maszynista dawał sygnał, ale niestety doszło do potrącenia człowieka. Obecnie śledczy prowadzą czynności na miejscu wypadku. Policjanci drogówki przeglądają zapis kamer z lokomotywy i z budynku stacji. Na razie nie ustalono tożsamości ofiary - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji, asp. sztab. Roman Wieczorek.

5. Prevc ze Złotym Orłem

Austriak Daniel Tschofenig wygrał ostatnie zawody 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Najlepszy z Polaków na Paul-Ausserleitner-Schanze (HS142) okazał się Maciej Kot, zajął 17. miejsce.

Złotego Orła za triumf w klasyfikacji generalnej otrzymał Słoweniec Domen Prevc. Drugie i trzecie miejsce zajęli Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: LUDOVIC MARIN/PAP/EPA

Wojna w Ukrainie, Warszawa, Kolejskoki narciarskie, Najważniejsze informacje, USA, Polityka zagraniczna USA, Grenlandia, Dania
