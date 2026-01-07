Spotkanie na szczycie, martwe niemowlę, tragedia na stacji

Tusk po rozmowie koalicji chętnych: pewną niedyskrecję popełnię Źródło: TVN24

1. Liderzy koalicji chętnych w Paryżu

W Paryżu odbył się szczyt państw wspierających Ukrainę, czyli tak zwanej koalicji chętnych. Dotyczył on gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny wywołanej przez Rosję. W rozmowach brali udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner.

W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych Źródło: LUDOVIC MARIN/PAP/EPA

- To wygląda już obiecująco i coraz bardziej konkretnie. Polska jest gotowa i na pewno zrealizuje wszystkie zadania dotyczące logistyki - powiedział szef polskiego rządu na wtorkowej konferencji prasowej po obradach w Paryżu.

2. Martwe niemowlę w mieszkaniu

W mieszkaniu przy ulicy Modzelewskiego w Warszawie służby odkryły siedmiomiesięcznego chłopca bez oznak życia. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili śmierć dziecka.

W lokalu byli też jego rodzice. Jak podała prokuratura, wstępne wnioski nie wskazują, by "do śmierci dziecka doszło w wyniku celowego i zamierzonego działania".

3. Biały Dom nie wyklucza użycia siły na Grenlandii

"Prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że pozyskanie Grenlandii jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i jest kluczowe dla odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki" - napisała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na temat ostatnich wypowiedzi prezydenta USA oraz deklaracji europejskich sojuszników na ten temat.

"Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji dotyczących sposobu realizacji tego ważnego celu polityki zagranicznej, a wykorzystanie sił zbrojnych USA jest oczywiście zawsze opcją, którą Dowódca ma do dyspozycji" - dodała.

4. Tragedia na stacji kolejowej

Na stacji kolejowej w Białym Dunajcu (Małopolskie) doszło do śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg. Ruch pociągów został wstrzymany.

- Jak ustalili policjanci, maszynista dawał sygnał, ale niestety doszło do potrącenia człowieka. Obecnie śledczy prowadzą czynności na miejscu wypadku. Policjanci drogówki przeglądają zapis kamer z lokomotywy i z budynku stacji. Na razie nie ustalono tożsamości ofiary - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji, asp. sztab. Roman Wieczorek.

5. Prevc ze Złotym Orłem

Austriak Daniel Tschofenig wygrał ostatnie zawody 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Najlepszy z Polaków na Paul-Ausserleitner-Schanze (HS142) okazał się Maciej Kot, zajął 17. miejsce.

Złotego Orła za triumf w klasyfikacji generalnej otrzymał Słoweniec Domen Prevc. Drugie i trzecie miejsce zajęli Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher.

