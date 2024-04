1. Potężne trzęsienie ziemi na Tajwanie

2. MSZ reaguje na śmierć Polaka w wyniku izraelskiego ataku

3. Zawiadomienie do prokuratury ws. Morawieckiego

Równocześnie w środę NIK ma skierować zawiadomienie do prokuratury w innej sprawie - zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 . Także to zawiadomienie ma dotyczyć Morawieckiego, ale też między innymi Jacka Sasina .

4. Hołownia odpowiada na list Ziobry

- To już jest w dyspozycji komisji. To nie jest kwestia, którą powinien zajmować się marszałek Sejmu. Skierowałem ten apel do właściwego organu, czyli do komisji, która może powołać Zbigniewa Ziobro na świadka - powiedział Hołownia w TVP Info.