Najważniejsze informacje Poczobut wolny, starcie w sprawie TK, król Karol u Trumpa

1. Andrzej Poczobut wolny

Premier Donald Tusk poinformował, że białoruski reżim uwolnił Andrzeja Poczobuta. Wcześniej białoruskie media informowały o wymianie więźniów między Polską a Białorusią.

Poza Poczobutem uwolniono jeszcze dwóch Polaków i dwóch Mołdawian - przekazał specjalny wysłannik prezydenta USA.

2. Starcie w sprawie TK

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pytał na posiedzeniu sejmowej komisji, poświęconej aktualnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym o uzasadnienie, że prezydent dwójkę sędziów zaprasza, a czwórki nie zaprasza do złożenia ślubowania.

W spór z nim wszedł szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który zarzucał rządzącym niepublikowanie wyroków TK. - Prezydent, zmuszony przez parlament, który nie wybrał sędziów w odpowiednim czasie i na konkretne kadencje, postanowił o wyborze dwojga sędziów - mówił między innymi.

3. Król Karol u Trumpa

Prezydent USA Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump oficjalnie powitali w Białym Domu króla Karola i królową Kamilę. Amerykanie "nie mieli bliższych przyjaciół niż Brytyjczycy" - ocenił w trakcie przemówienia Trump, który jeszcze niedawno krytykował Wielką Brytanię za brak pomocy w cieśninie Ormuz.

Uroczysta ceremonia odbyła się w południowej części ogrodów rezydencji. Trump i Karol III przeprowadzili inspekcję wojsk, nad Białym Domem przeleciały też myśliwce F-35.

4. Uchylone immunitety europosłów

Parlament Europejski uchylił immunitet czterem polskim europosłom: Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.

W sprawach immunitetów każdy wniosek trafia do komisji prawnej PE, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja prawna nie decyduje o winie europosła, ale wypowiada się jedynie na temat tego, czy wniosek złożony przez władzę krajową jest kompletny i czy nie jest próbą ograniczenia swobody parlamentarnej eurodeputowanego.

5. Nadchodzą mroźne noce

Dziś Polska pozostanie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Winfried znad Morza Północnego. Znad rejonów północnego koła podbiegunowego napłynie do nas kolejna porcja arktycznego chłodu.

Przyniesie ona nie tylko silne przymrozki, ale na północnym wschodzie też lokalne opady deszczu ze śniegiem lub nawet śniegu.

