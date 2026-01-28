Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Tragedia w Ustce, rosyjski atak na pociąg, poszukiwania Polki na Malcie

Atak nożownika w Ustce
Prokurator okręgowy w Słupsku o incydencie w Ustce
Źródło: TVN24
W Ustce 44-letni mężczyzna zaatakował nożem członków rodziny. Rosyjski dron trafił bezpośrednio w wagon jadącego pociągu pasażerskiego. Trwają poszukiwania trzynastoletniej Polki, która wpadła do morza podczas pobytu na Malcie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 27 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Tragedia w Ustce

W jednym z mieszkań w Ustce 44-letni mężczyzna zaatakował nożem członków rodziny. Wśród zaatakowanych była dwójka dzieci. Jednego z nich - czteroletniej dziewczynki - nie udało się uratować.

Drugie dziecko  nie odniosło poważniejszych obrażeń. Ranne zostały dwie kobiety, starszy mężczyzna oraz sam napastnik. Jak przekazał we wtorek rzecznik słupskiej policji, sprawca to funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa.

Atak nożownika w Ustce
Atak nożownika w Ustce
Źródło: Mariusz Jasłowski

2. Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski

W północno-wschodniej części obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy jeden z dronów trafił bezpośrednio w wagon jadącego pociągu pasażerskiego relacji Czop - Barwinkowe, łączącego zachodnią i wschodnią część kraju. Dwa inne drony uderzyły w pobliżu składu.

"W każdym kraju atak drona na cywilny pociąg byłby traktowany tak samo - jako czysty akt terroryzmu. Nie byłoby wątpliwości co do tej klasyfikacji ani w Europie, ani w Ameryce, ani w świecie arabskim, ani w Chinach, ani nigdzie indziej" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, dołączając nagranie palącego się pociągu.

3. Poszukiwania młodej Polki na Malcie

Trwają poszukiwania trzynastoletniej Polki, która wpadła do morza podczas pobytu na Malcie. Narodowość nastolatki potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dziewczyna miała zostać porwana przez wzburzone fale w trakcie spaceru po nabrzeżu. Do wody wpadł także jej brat, którego udało się uratować.

Akcja na Malcie. MSZ potwierdza informacje o 13-letniej Polce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akcja na Malcie. MSZ potwierdza informacje o 13-letniej Polce

Mikołaj Stępień

4. Iga Świątek odpadła z Australian Open

Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale Australian Open 5:7, 1:6 z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną i odpadła z wielkoszlemowego turnieju w Melbourne.

Na tak zwanego karierowego Wielkiego Szlema polska tenisistka będzie musiała poczekać przynajmniej do przyszłego roku.

5. Polityczny skandal w Czechach

Prezydent Czech Petr Pavel przekazał, że wicepremier, minister spraw zagranicznych, środowiska i szef partii Zmotoryzowani (Motoriste) Petr Macinka "od dłuższego czasu" próbuje wpłynąć na jego stanowisko w kwestii nominacji w rządzie.

- Słowa ministra spraw zagranicznych zawarte w wiadomościach tekstowych uważam za próbę szantażu. Uważam, że to niedopuszczalne i całkowicie nie do przyjęcia w naszych demokratycznych warunkach - przekazał Pavel.

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski

Ustka Policja Wojna w Ukrainie Malta Iga Świątek Czechy Petr Pavel
