Katastrofa odrzutowca, akta Epsteina, ustawa specjalna we Francji

1. Katastrofa odrzutowca

Odrzutowiec, którym podróżował szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad i cztery inne osoby, rozbił się niedaleko Ankary. Kontakt z maszyną lecącą ze stolicy Turcji do Trypolisu w Libii utracono 40 minut po starcie.

W Turcji doszło do katastrofy samolotu Źródło: NECATI SAVAS/PAP/EPA

Tureckie ministerstwo obrony zapowiedziało wizytę libijskiego szefa sztabu w Ankarze na początku tego tygodnia, informując, że spotka się on ze swoim tureckim odpowiednikiem i innymi dowódcami wojskowymi.

2. Kolejne ujawnione akta Epsteina

Departament Sprawiedliwości USA opublikował kolejne dokumenty z akt śledztwa w sprawie finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. W niektórych pojawiają się wzmianki o Donaldzie Trumpie.

W jednym z maili, który znajduje się w aktach, prokurator pisał, że Trump podróżował prywatnym odrzutowcem Epsteina znacznie częściej, niż sądzili śledczy.

3. Ustawa specjalna we Francji

Francuski Senat, wyższa izba parlamentu, przyjął ustawę specjalną, która przedłuża zapisy tegorocznego budżetu na 2026 rok. Ustawa specjalna ma przedłużyć założenia tegorocznego budżetu, tak aby zapewnić funkcjonowanie państwa mimo braku ustawy budżetowej.

Wcześniej parlamentarzyści nie zdołali dojść do porozumienia w sprawie finansowania wydatków.

4. Żurek i "specjalne wytyczne" w sprawie piratów drogowych

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że opracowuje dla prokuratorów "specjalne wytyczne", dotyczące spraw piratów drogowych.

Przekazał, że wydał już polecenie, aby "brali aktywny udział" w sprawach, w których sąd może wydać zakaz prowadzenia pojazdów. Skomentował też decyzję prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy podwyższającej kary dla piratów drogowych.

5. Objawy zmian klimatu

Setki dziur w ziemi pojawiło się w centralnej części Turcji w ostatnich latach. W niektórych miejscach tuż obok siebie policzono, że było ponad 10 zapadlisk. W obszarach górskich te rozległe twory ziemi, wcześniej wypełnione wodą, w większości wyschły - podał Reuters.

Rolnicy i eksperci zwracają uwagę, że to niepokojący sygnał postępujących zmian klimatu. - Główną przyczyną wzrostu liczby zapadlisk są zmiany klimatu i susza, które dotykają cały świat od 2000 roku - powiedział Fetullah Arik, profesor geologii. - W wyniku tej suszy poziom wód gruntowych opada każdego roku - dodał.

