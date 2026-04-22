Warto wiedzieć Oświadczenia szefa Zondacrypto, zawieszenie broni, kolejny spór w PiS

Michał Fuja o dokumencie jednej ze spółek grupy Zondacrypto: całkowita likwidacja pracodawcy

1. Oświadczenie szefa Zondacrypto

Szef Zondacrypto wydał oświadczenie do współpracowników. - Rada nadzorcza złożyła rezygnację, a kolejni pracownicy otrzymują wypowiedzenia oraz wnioski, prośby o zwrot sprzętu - poinformował na antenie TVN24 dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja.

Reporter ujawnił też wzór porozumienia rozwiązującego umowę o pracę w jednej ze spółek grupy Zondacrypto, w której napisano o "całkowitej likwidacji Pracodawcy".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki o aferze Zondacrypto

Konferencja, na której występuje Marian W. promując zondacrypto

2. Przedłużone zawieszenie broni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuża zawieszenie broni z Iranem "do czasu zakończenia negocjacji". Zapowiedział jednak utrzymanie blokady irańskich portów.

Pakistan czeka na oficjalne potwierdzenie od strony irańskiej, że przybędą na negocjacje do Islamabadu. Nie wiadomo, kiedy na rozmowy uda się wiceprezydent USA J.D. Vance. Jak podał Biały Dom, jego wylot do Pakistanu został wstrzymany.

3. Zamieszanie w PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier, wiceprezes partii Mateusz Morawiecki wystąpili wspólnie w siedzibie PiS. Na ich oświadczenia zareagowali w mediach społecznościowych politycy PiS. Europoseł PiS Tobiasz Bocheński - kojarzony z partyjną frakcją maślarzy - napisał, że działalność stowarzyszenia byłego premiera "zostaje zawieszona".

Na wpis Bocheńskiego zareagowali politycy, którzy przyłączyli się do stowarzyszenia Morawieckiego - Krzysztof Szczucki i Janusz Cieszyński. Pierwszy zapewnił, że "Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało". Cieszyński skrytykował zaś Bocheńskiego, pisząc, że "kiedy wydawało się, że prościej się nie da, on i tak nie zrozumiał".

4. CBA w resortach

Do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego - poinformował rzecznik resortu Marek Pogorzelski. Zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. Zabezpieczono też dokumenty w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Funkcjonariusze poprosili o dokumenty od 2021 roku" - poinformowała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. - Z należytą starannością przekażemy funkcjonariuszom wszystkie niezbędne dokumenty - zapowiedziała później na konferencji prasowej.

5. Duże zmiany w pogodzie

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu z centrum w rejonie Islandii. Układ ten zajął miejsce typowe dla Niżu Islandzkiego i tym samym narzucił środkowej Europie północną cyrkulację powietrza. Sytuacja taka nie potrwa długo.

W drugiej połowie tygodnia na aurę zacznie wpływać wir niżowy i ściągnie chłodne masy powietrza. Lokalnie będzie tylko 5 stopni Celsjusza i ma padać mokry śnieg.

