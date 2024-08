1. Przygotujmy się na ulewy

Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Wybrzeżu Gdańskim, przez 25 st. C w Warszawie, do 29 st. C w Rzeszowie. Wiatr, poza burzami, będzie słaby lub umiarkowany, ale nad morzem powieje nieco silniej i w porywach osiągnie prędkość do około 50 km/h.