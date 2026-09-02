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Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Umowa PKOl z Zondacrypto. Michał Fuja: członkowie zarządu są oburzeni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Victor Kovalchuk/PAP
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Dotarliśmy do umowy między PKOl a Zondacrypto. Niemcy ogłosiły, że to Rosja stoi za próbą ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. W pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde we wschodnich Niemczech odnaleziono ładunki wybuchowe. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 2 września.

1. Znamy zapisy umowy między PKOl a Zondacrypto

Michał Fuja z TVN24 i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski dotarli do pełnego tekstu umowy, na podstawie której giełda kryptowalut Zondacrypto została w październiku 2025 roku sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wynika z niej między innymi, że Zondacrypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, głosu i zdjęć zarówno obecnych i byłych olimpijczyków. PKOl zapewnił sponsora, że zawodnicy nie będą zgłaszać roszczeń. A gdyby jednak je zgłosili, komitet miał zwrócić sponsorowi wszystkie koszty.

Na antenie TVN24 Fuja przekazał, że olimpijczycy nie zostali poinformowani o zakresie umowy i nie byli pytani o zgodę. - Oni są wszyscy oburzeni, bo o tej umowie między PKOl-em a Zondacrypto dowiedzieli się tak naprawdę albo z konferencji prasowej w Monako, albo jeszcze później - powiedział.

2. Rosja stoi za próbą ataku na ukraiński samolot w Lipsku

- To Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku - przekazał minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. W reakcji na te ustalenia Niemcy podjęły decyzję o zamknięciu konsulat Rosji w Bonn oraz Rosyjski Dom w Berlinie.

Do doniesień odnieśli się liderzy NATO i UE, w tym premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski.

Na początku sierpnia na płycie lotniska w Lipsku znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Znajdował się on w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 "Rusłan", używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.

3. Ładunki wybuchowe w niemieckiej elektrowni

We wtorek rano w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde we wschodnich Niemczech odnaleziono ładunki wybuchowe. Miejsce oddalone jest o około 20 km od granicy z Polską.

Zdarzenie to "akt sabotażu", który doprowadził do samoczynnego wyłączenia jednego z bloków w elektrowni - przekazał minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Jak mówił, "celem sprawców była destabilizacja sieci elektroenergetycznej i dostaw energii", co, jak zaznaczył, się nie udało.

Trwa śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

4. Zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego w sprawie rosyjskiego nieba

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rusza kampania zablokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej. - Rosyjskie niebo stanie się niebezpieczne dla cywilnych samolotów, ponieważ liczba dronów w przestrzeni powietrznej Rosji sprawia, że wojna rozpętana przez ten kraj de facto zamyka jego niebo - poinformował we wtorek.

Zaznaczył, że Ukraina nie chce, aby ginęli niewinni ludzie, dlatego ostrzega partnerów, że "na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty".

5. Szymon Hołownia: nie oferowano mi stanowiska w rządzie

Szymon Hołownia przyznał w "Kropce nad i" w TVN24, że nikt mu nie proponował objęcia stanowiska w rządzie. Zaznaczył jednak: - Jeżeli będzie taka wola polityczna i koalicjantów i mojego ugrupowania i wreszcie moja, to ja jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje.

Według doniesień medialnych Hołowni miało zostać zaoferowane stanowisko wicepremiera i ministra kultury.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PKOlKryptowalutyWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieRosjaSzymon HołowniaPolska 2050
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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