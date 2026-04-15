Polska Fake Kaczyńskiego, zarzuty po tragedii w Łomiankach, Marsz Żywych Adam Styczek

Jarosław Kaczyński opowiada, że Peter Magyar "upiekł szczenię" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

SPRAWDŹ CENY PALIW NA DZIŚ

1. Fake Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w Sejmie, że takich ludzi jak Peter Magyar "w życiu publicznym i Polski, i Europy, i świata być nie powinno". Tłumaczył, że chodzi o "po prostu niebywałe wyczyny w życiu prywatnym" przyszłego węgierskiego premiera. Dopytany, co ma na myśli, odpowiedział: "Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię".

Informacja ta to fake news, który przed wyborami na Węgrzech powielały prorosyjskie konta w mediach społecznościowych, o czym piszemy w Konkret24.

Rzecznik PiS przyznał później, że Jarosław Kaczyński powielił nieprawdziwą informację. Europoseł KO Krzysztof Brejza poinformował, że w związku ze słowami prezesa PiS złożył wniosek do sejmowej komisji etyki.

Jarosław Kaczyński Źródło: Rafał Guz/PAP/EPA

2. Zarzuty po tragedii w Łomiankach

Po tragicznym wypadku na drodze krajowej numer 7 w Łomiankach, w którym zginęły dwie osoby, jeden z kierowców odjechał. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn - usłyszeli oni zarzuty. Ten, który kierował autem, w dniu wypadku "wypił około litra wódki". Miał już dwa sądowe zakazy prowadzenia aut.

3. Marsz Żywych w Oświęcimiu

Marsz Żywych przeszedł spod bramy z napisem Arbeit Macht Frei w Auschwitz do obozu Auschwitz II-Birkenau. Żydowska młodzież z różnych krajów i uczniowie z Polski upamiętnili ofiary Holokaustu oraz zamanifestowali sprzeciw wobec antysemityzmu.

W tym roku z powodu wojny na Bliskim Wschodzie do Polski przyleciała mniejsza liczba delegacji z Izraela niż zwykle.

4. Berkowicz ze swastyką w Sejmie

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz mówił z sejmowej mównicy o atakach Izraela na Bliskim Wschodzie. Jak stwierdził, Polacy odczuwają je "w cenach paliwa". W swoim wystąpieniu opowiedział o ginących dzieciach, dodając drastyczne opisy działania bomby fosforowej. Jak stwierdził "Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa". Następnie zaprezentował wydruk flagi Izraela z zakazanym symbolem swastyki zamiast gwiazdy Dawida.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wystąpił do Prezydium Sejmu z wnioskiem o ukaranie Konrada Berkowicza. Ambasada Izraela potępiła ten "antysemicki horror".

5. Mandat dla Mejzy

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza jechał w niedzielę drogą ekspresową pod Zieloną Górą z prędkością ponad 150 km/h. Policja zatrzymała go do kontroli. Został ukarany mandatem w wysokości 800 złotych oraz otrzymał dziewięć punktów karnych.

To kolejny przypadek łamania przepisów ruchu drogowego przez tego polityka. W marcu informowaliśmy, że poseł zebrał od listopada 2024 roku za przekraczanie prędkości ponad 160 punktów karnych, co oznacza, że straci on prawo jazdy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD