"Zewnętrzna próba ingerencji", uszkodzony polski konsulat, Trump apeluje do Irańczyków

1. Wybory w Polsce 2050 i "zewnętrzna próba ingerencji"

Politycy Polski 2050 zdecydowali, że partia zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratury w sprawie nieprawidłowości w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii.

"Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem, miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu" - napisano w oświadczeniu.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił, że jak tylko wpłynie zgłoszenie, to śledczy zajmą się nim "od razu".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska Źródło: PAP/Radek Pietruszka

2. Uszkodzony polski konsulat w Odessie

W wyniku rosyjskiego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie - poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Dodał, że "nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń".

Rzecznik MSZ powiedział na antenie TVN24, że w budynku konsulatu są "między innymi powybijane okna". Jak zaznaczył, "to, że budynek został uszkodzony, nie oznacza, że nasz konsulat przestaje działać albo że go zamykamy".

3. Trump apeluje do Irańczyków

Prezydent USA Donald Trump zaapelował do protestujących Irańczyków, aby przejęli instytucje władzy w swoim kraju. "Pomoc jest w drodze" - napisał na swojej platformie Truth Social.

Amerykańskie działania potępiła Rosja, będąca sojusznikiem władz w Teheranie, określając je jako "wywrotową ingerencję zagraniczną" w politykę wewnętrzną Iranu.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

4. Gawkowski reaguje na wpis Muska

Konserwatywny amerykański dziennikarz Eric Daugherty opublikował w serwisie X materiał wideo dotyczący decyzji o zawetowaniu przez Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kilka godzin później wpis podał dalej właściciel portalu X oraz firmy xAI, miliarder Elon Musk. "Bravo!" - napisał Musk, dodając emotikon polskiej flagi.

"Panie Musk, to weto to nie zwycięstwo, a hańba" - odpowiedział z kolei we wtorek wieczorem, także w języku angielskim, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Mr. @elonmusk, this veto isn’t a victory, it’s a disgrace.



We should be protecting our citizens from the digital sewage, not defending the interests of those who pump it out on an industrial scale.



Congrats to everyone who values the platforms’ toxic “freedom” more than the… https://t.co/xtrNfYabhw — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) January 13, 2026 Rozwiń Źródło: X

5. KO chce ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież

Klub Koalicji Obywatelskiej do końca lutego ma przygotować projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia..

Poinformował o tym poseł Roman Giertych, który rozmawiał na ten temat z ministrą edukacji Barbarą Nowacką. Ich propozycja inspirowana jest przepisami wprowadzonymi w Australii.

