Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Zewnętrzna próba ingerencji", uszkodzony polski konsulat, Trump apeluje do Irańczyków

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Prof. Rychard o miejscu wyboru nowego lidera Polski 2050: polecam Multikino w Złotych Tarasach
Źródło: TVN24
Polska 2050 zwróci się do ABW i prokuratury w sprawie nieprawidłowości w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii. W wyniku rosyjskiego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie. Donald Trump zaapelował do protestujących Irańczyków, aby przejęli instytucje władzy w swoim kraju. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 14 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wybory w Polsce 2050 i "zewnętrzna próba ingerencji"

Politycy Polski 2050 zdecydowali, że partia zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratury w sprawie nieprawidłowości w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii.

"Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem, miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu" - napisano w oświadczeniu.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił, że jak tylko wpłynie zgłoszenie, to śledczy zajmą się nim "od razu".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

2. Uszkodzony polski konsulat w Odessie

W wyniku rosyjskiego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie - poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Dodał, że "nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń".

Rzecznik MSZ powiedział na antenie TVN24, że w budynku konsulatu są "między innymi powybijane okna". Jak zaznaczył, "to, że budynek został uszkodzony, nie oznacza, że nasz konsulat przestaje działać albo że go zamykamy".

Polski konsulat uszkodzony. W wyniku rosyjskiego bombardowania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polski konsulat uszkodzony. W wyniku rosyjskiego bombardowania

Świat

3. Trump apeluje do Irańczyków

Prezydent USA Donald Trump zaapelował do protestujących Irańczyków, aby przejęli instytucje władzy w swoim kraju. "Pomoc jest w drodze" - napisał na swojej platformie Truth Social.

Amerykańskie działania potępiła Rosja, będąca sojusznikiem władz w Teheranie, określając je jako "wywrotową ingerencję zagraniczną" w politykę wewnętrzną Iranu.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

4. Gawkowski reaguje na wpis Muska

Konserwatywny amerykański dziennikarz Eric Daugherty opublikował w serwisie X materiał wideo dotyczący decyzji o zawetowaniu przez Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kilka godzin później wpis podał dalej właściciel portalu X oraz firmy xAI, miliarder Elon Musk. "Bravo!" - napisał Musk, dodając emotikon polskiej flagi.

"Panie Musk, to weto to nie zwycięstwo, a hańba" - odpowiedział z kolei we wtorek wieczorem, także w języku angielskim, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

5. KO chce ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież

Klub Koalicji Obywatelskiej do końca lutego ma przygotować projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia..

Poinformował o tym poseł Roman Giertych, który rozmawiał na ten temat z ministrą edukacji Barbarą Nowacką. Ich propozycja inspirowana jest przepisami wprowadzonymi w Australii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Paulina Hennig-KloskaKatarzyna Pełczyńska-NałęczNajważniejsze informacjeWojna w Ukrainie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica