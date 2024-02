Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 14 lutego

1. Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej

2. Polka porwana w Czadzie uwolniona

3. Wspólna deklaracja szefów MSZ Polski, Francji i Niemiec

4. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie ws. Kamińskiego

5. Biden reaguje na słowa Trumpa o Rosji i NATO

Prezydent USA Joe Biden odniósł się do szeroko komentowanych słów byłego prezydenta Donalda Trumpa wypowiedzianych podczas sobotniego wiecu wyborczego. Relacjonując rozmowę z niewymienionym z nazwiska przywódcą państwa NATO , były amerykański prezydent powiedział, że nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją państw NATO, które nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych wobec Sojuszu, a nawet "zachęci Rosję", by zrobiła z takim krajem, "co chce".

To "niebezpieczny i, co szokujące, szczerze, nieamerykański sygnał dla świata" - powiedział prezydent USA Joe Biden, komentując w ten sposób słowa swojego poprzednika. - Kiedy Ameryka daje swoje słowo, to coś oznacza (...). Dla Donalda Trumpa to tylko obciążenie - skomentował prezydent. CZYTAJ RÓWNIEŻ: Joe Biden o słowach Donalda Trumpa w sprawie Rosji i krajów NATO: niebezpieczny sygnał dla świata