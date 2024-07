czytaj dalej

- To, co budzi niezadowolenie rządu i co wielokrotnie było komunikowane Węgrom na wszystkich możliwych szczeblach, to to, że jesteśmy niezadowoleni z tego, że Węgry od roku blokują dwa miliardy złotych refundacji za sprzęt wojskowy, który dostarczyliśmy Ukrainie - powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.