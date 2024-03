1. Wielka Sobota

2. Prezydent wetuje ustawę w sprawie tabletki "dzień po"

Prezydent Andrzej Duda nie podpisał w piątek nowelizacji ustawy zakładającej dostęp do tabletki "dzień po" bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia. Do tej decyzji odniósł się na platformie X szef rządu. "Prezydent nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet. Wdrażamy plan B" - napisał.

3. Oburzenie po słowach abp Jędraszewskiego

Abp Marek Jędraszewski, zwracając się w Wielki Piątek do pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej, apelował o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Mówił, że niektórzy rządzący w imię wolności kobiet usiłują "zafundować narodowi kolejny holokaust nienarodzonych".

4. Droga Krzyżowa w Koloseum bez udziału papieża

5. W Polsce najniższa inflacja od pięciu lat

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao w okolicach celu inflacyjnego pozostaniemy do czerwca. "Na koniec 2024 r. inflacja odbije do ok. 4-4,5 proc. r/r" - czytamy w komentarzu. Jednocześnie z ich szacunków wynika, że inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) w marcu obniżyła się do 4,6-4,7 proc. rok do roku z 5,4 proc. w lutym.