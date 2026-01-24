Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Biały Dom broni Trumpa, polityczne trzęsienie ziemi w Poznaniu, Musk żartuje z Rady Pokoju

Prezydent USA Donald Trump
Trump o sojusznikach w Afganistanie: pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu
Źródło: Fox News, TVN24
Biały Dom odniósł się do krytyki prezydenta Donalda Trumpa za jego słowa o roli sojuszników USA podczas wojny w Afganistanie. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdymisjonował swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego, za co może zapłacić wysoką polityczną cenę. Elon Musk zażartował z utworzenia Rady Pokoju. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 24 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Biały Dom broni Trumpa

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie. Stwierdził, że sojusznicy "pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".

Czwartkowa wypowiedź Donalda Trumpa, a także kwestionowanie przez prezydenta USA lojalności członków NATO, spotkały się z ostrą reakcją między innymi w Polsce.

"Prezydent Trump ma rację - wkład Ameryki w NATO przyćmiewa wkład innych krajów" - skomentowała później zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: Francis Chung/PAP/EPA

2. Polityczne trzęsienie ziemi w Poznaniu

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdymisjonował swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego, który cieszył się uznaniem mieszkańców, społeczników i radnych.

Ten ruch może go wiele kosztować. Choć chwilowo Mariusz Wiśniewski znika z miejskiej sceny politycznej, może wrócić dużo silniejszy. Wspiera go nawet opozycja.

Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia

Filip Czekała

3. Musk żartuje z Rady Pokoju

Elon Musk podczas jednego z paneli Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos skomentował podpisanie przez 20 krajów deklaracji utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju.

- Słyszałem o utworzeniu szczytu pokojowego - mówił Elon Musk wyraźnie nawiązując do Rady Pokoju. - I pomyślałem, czy chodzi o "kawałek"? - przeliterował angielskie słowo "p-i-e-c-e" (część, kawałek), brzmiące w tym języku podobnie do słowa "peace" (pokój). - Wiecie, mały kawałek Grenlandii, mały kawałek Wenezueli - śmiał się głośno właściciel X i Tesli. I zaraz dodał. - Wszystkim, czego chcemy, jest pokój.

4. Katastrofa w Indonezji

Samolot ATR 42-500, należący do grupy lotniczej Indonesia Air Transport (IAT), stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego w sobotę, 17 stycznia około godz. 13.30 czasu lokalnego w górzystym, gęsto porośniętym lasami deszczowymi rejonie Parku Narodowego Bantimurung-Bulusaraung w regionie Sulawesi Południowe.

Na pokładzie samolotu, który został wyczarterowany przez Ministerstwo Spraw Morskich i Rybołówstwa, znajdowało się siedmiu członków załogi i trzech pasażerów, pracowników ministerstwa. Narodowa Agencja Poszukiwawczo-Ratownicza Indonezji powiadomiła, że w piątek odnaleziono ciała wszystkich 10 pasażerów.

Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu

Świat

5. Koniec śledztwa w sprawie śmierci 11-miesięcznej Marysi

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 11-miesięcznej dziewczynki w szpitalu w Otwocku. W 2024 roku, w czasie reanimacji dziecka prowadzonej na oddziale pediatrycznym, nie było rurki intubacyjnej w odpowiednim rozmiarze dla niemowląt.

Powołani przez śledczych biegli ocenili, że brak sprzętu nie miał wpływu na proces leczenia dziewczynki. Postępowanie zostało umorzone.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Francis Chung/PAP/EPA

USADonald TrumpElon MuskIndonezjaNajważniejsze informacje
Lokal, w którym doszło do tragedii, należy do korsykańskiego małżeństwa Jessiki i Jacques’a Morettich
W jego barze doszło do tragedii, teraz wyszedł z aresztu. "Hańba"
Świat
Przemoc relacyjna wśród uczniów jest najbardziej dotkliwa
Nie mów dziecku: "Nie przejmuj się, mnie też wyzywali"
Iga Dzieciuchowicz
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci
Iga Dzieciuchowicz
Monika Zięba z córką Julią
Na pogrzebie były trzy krzesła. Dla rodziców Julii i jej chłopaka
Iga Dzieciuchowicz
Mariusz Błaszczak i Dariusz Klimczak na sali sejmowej
Awantura w Sejmie. Minister przyznaje: nieparlamentarnie się wyrażaliśmy
Polska
Luwr
Policja ostrzegała Luwr na kilka tygodni przed włamaniem
Świat
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Zaskakująca nowość na igrzyskach. "To hołd dla Leonarda da Vinci"
EUROSPORT
imageTitle
Pachniało kompromitacją w Mediolanie. Zieliński dał sygnał Interowi
EUROSPORT
Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu
Świat
imageTitle
Zszedł z wagi i bezwładnie upadł na twarz. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
Świat
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
WARSZAWA
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
METEO
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Bez kitu
Wyjątkowi goście w studiu. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w ich imieniu
Polska
imageTitle
Żurek w formie olimpijskiej. Wygrał zawody Pucharu Świata
EUROSPORT
23 1925 fpf cl-0002
Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Hołownia "zaprosił jedną i drugą", ale do spotkania nie doszło. "Nie zrezygnował"
Polska
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
WARSZAWA
shutterstock_2087426638
Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy po ponad dekadzie
EUROSPORT
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
"Oszustwa na rezerwację". Eksperci alarmują
BIZNES
Aleksandra Leo
"Utraciłem zaufanie". Kulisy odwołania Leo
Polska
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
WARSZAWA
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
BIZNES
Politycy i funkcjonariusze podkreślają, że umowa z Rosją była niezbędna przy wycofywaniu polskiego kontyngentu z Afganistanu
Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"
Polska
Śnieżyce atakują w USA
Temperatura odczuwalna do nawet -45 stopni. "Pozostańcie w domach"
METEO
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa
Świat

