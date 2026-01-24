Biały Dom broni Trumpa, polityczne trzęsienie ziemi w Poznaniu, Musk żartuje z Rady Pokoju

1. Biały Dom broni Trumpa
Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie. Stwierdził, że sojusznicy "pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".
Czwartkowa wypowiedź Donalda Trumpa, a także kwestionowanie przez prezydenta USA lojalności członków NATO, spotkały się z ostrą reakcją między innymi w Polsce.
"Prezydent Trump ma rację - wkład Ameryki w NATO przyćmiewa wkład innych krajów" - skomentowała później zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej.
2. Polityczne trzęsienie ziemi w Poznaniu
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdymisjonował swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego, który cieszył się uznaniem mieszkańców, społeczników i radnych.
Ten ruch może go wiele kosztować. Choć chwilowo Mariusz Wiśniewski znika z miejskiej sceny politycznej, może wrócić dużo silniejszy. Wspiera go nawet opozycja.
3. Musk żartuje z Rady Pokoju
Elon Musk podczas jednego z paneli Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos skomentował podpisanie przez 20 krajów deklaracji utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju.
- Słyszałem o utworzeniu szczytu pokojowego - mówił Elon Musk wyraźnie nawiązując do Rady Pokoju. - I pomyślałem, czy chodzi o "kawałek"? - przeliterował angielskie słowo "p-i-e-c-e" (część, kawałek), brzmiące w tym języku podobnie do słowa "peace" (pokój). - Wiecie, mały kawałek Grenlandii, mały kawałek Wenezueli - śmiał się głośno właściciel X i Tesli. I zaraz dodał. - Wszystkim, czego chcemy, jest pokój.
4. Katastrofa w Indonezji
Samolot ATR 42-500, należący do grupy lotniczej Indonesia Air Transport (IAT), stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego w sobotę, 17 stycznia około godz. 13.30 czasu lokalnego w górzystym, gęsto porośniętym lasami deszczowymi rejonie Parku Narodowego Bantimurung-Bulusaraung w regionie Sulawesi Południowe.
Na pokładzie samolotu, który został wyczarterowany przez Ministerstwo Spraw Morskich i Rybołówstwa, znajdowało się siedmiu członków załogi i trzech pasażerów, pracowników ministerstwa. Narodowa Agencja Poszukiwawczo-Ratownicza Indonezji powiadomiła, że w piątek odnaleziono ciała wszystkich 10 pasażerów.
5. Koniec śledztwa w sprawie śmierci 11-miesięcznej Marysi
Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 11-miesięcznej dziewczynki w szpitalu w Otwocku. W 2024 roku, w czasie reanimacji dziecka prowadzonej na oddziale pediatrycznym, nie było rurki intubacyjnej w odpowiednim rozmiarze dla niemowląt.
Powołani przez śledczych biegli ocenili, że brak sprzętu nie miał wpływu na proces leczenia dziewczynki. Postępowanie zostało umorzone.
