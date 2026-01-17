Szymon Hołownia miał powiedzieć, że jest zmęczony i opuścił Radę Krajową. Relacja Patryka Michalskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Burzliwe obrady Polski 2050

Według ustaleń dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego obrady Rady Krajowej Polski 2050 zakończyły się w burzliwej atmosferze. Ogłoszono przerwę do poniedziałku do godziny 18.

Grupa posłów Polski 2050 twierdzi, że Szymon Hołownia wylogował się z obrad, de facto je zrywając, kiedy zorientował się, że przegrywa głosowania między innymi w sprawie ich utajnienia. Wcześniej Hołownia zadeklarował, że chciałby powtórki całych wyborów na szefa partii, w których byłby gotów wystartować.

Agnieszka Buczyńska z Szymonem Hołownią w Sejmie. Zdjęcie z 2023 roku Źródło: Radek Pietruszka/PAP

2. Sąd rozpatrzył wniosek obrońców Ziobry

Wniosek obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie sędzi Anny Prokopowicz rozpatrującej kwestię ewentualnego zastosowania aresztu wobec posła PiS nie został w piątek uwzględniony.

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sąd rozpatrzył wniosek obrońców Ziobry

3. Pożar w domu dziecka

W budynku domu dziecka przy ulicy Bałtyckiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim doszło do pożaru.

Nowodworska starosta Barbara Ogrodowska przekazała, że w momencie wybuchu pożaru w placówce przebywała dziewiątka dzieci, które zostały bezpiecznie wyprowadzone. Pozostali podopieczni placówki przebywali poza nią i - jak mówiła Ogrodowska - dzieci są bezpieczne.

4. Gwałtowne wzrosty cen po zmianie waluty

Wejście Bułgarii do strefy euro stało się okazją dla niektórych sprzedawców do manipulacji cenami - podał portal Novinite. W skrajnych przypadkach ceny produktów wzrosły o ponad 30 procent w ciągu dwóch dni, co wywołało falę skarg konsumentów i groźbę dotkliwych kar finansowych.

5. Kancelaria prezydenta wyjaśnia nieobecność Cenckiewicza

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że jednym z tematów poruszonych podczas spotkania Karola Nawrockiego z szefami służb specjalnych i ministrami była sprawa dotycząca Sławomira Cenckiewicza. Dodał, że to właśnie sprawiło, iż szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był nieobecny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD