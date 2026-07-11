To warto wiedzieć Burza po słowach Jarosława Kaczyńskiego, napaść na policjantów w Warszawie, ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie Oprac. Adam Styczek |

Jarosław Kaczyński o "bojówkach rządzącej partii" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP/EPA

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1. Burza po słowach Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS, przy okazji kolejnej miesięcznicy smoleńskiej, pilnujących porządku policjantów nazwał "bojówkarzami". Według Zbigniewa Kuźmiuka z PiS "to jest niebywały skandal, że polska policja broni łobuzów, którzy zakłócają uczczenie pamięci ofiar katastrofy".

Premier Donald Tusk powiedział, że "przykre jest to, że lider opozycji systematycznie atakuje polskie służby mundurowe". Na wypowiedź prezesa PiS zareagował również szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Skandaliczne zachowanie posła Kaczyńskiego wobec polskiej Policji" - napisał w serwisie X.

Skandaliczne zachowanie posła Kaczyńskiego wobec @PolskaPolicja

To hańba że były wicepremierem ds.bezpieczeństwa atakuje funkcjonariuszy i polski mundur. Policja dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo każdego obywatela. Czasy polityków ponad prawem Panie Kaczyński minęły. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 10, 2026 Rozwiń Źródło: X

2. Napaść na policjantów na Ursynowie

Na Ursynowie zaatakowani zostali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jeden z nich trafił do szpitala. Napastnik na dłoniach miał kastety, a w plecaku maczetę.

Mężczyzna, który dokonał ataku, został zatrzymany.

3. Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie

Ukraińska armia przeprowadziła atak na 18 rosyjskich statków, z czego większość stanowiły tankowce floty cieni. Po raz kolejny płonęła rafineria w Kraju Krasnodarskim. Uderzono również w terminal naftowy w Taganrogu.

Z kolei armia Putina po raz kolejny uderzyła w infrastrukturę cywilną na Ukrainie. W obwodzie donieckim zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych.

4. Rocznica pogromu w Jedwabnem. Ambasador opublikował wideo

Jedwabne było wyjątkiem, a nie regułą w okupowanej przez nazistów Polsce - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose z okazji 85. rocznicy pogromu w Jedwabnem.

Dyplomata w wideo opublikowanym w przededniu rocznicy podkreślił, że "niewielu Polaków zdradziło swoich żydowskich sąsiadów, mimo że naziści próbowali uczynić cały naród współwinnym mordu na Żydach".

5. Hiszpania kolejnym półfinalistą mistrzostw świata

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Belgię 2:1 w meczu 1/4 finału piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Inglewood pod Los Angeles.

Pierwszą bramkę w meczu strzelił Fabian Ruiz. Belgowie odpowiedzieli trafieniem Charlesa De Ketelaere'a. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. Hiszpania w półfinale zagra z Francją.

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