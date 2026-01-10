Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Perspektywa nauczycielki od krzyża, nagranie agenta ICE, nowe fakty w sprawie gwałtu na policji

Pikieta przed szkołą w Kielnie
Nowacka o sprawie nauczycieli ze szkoły w Kielnie
Źródło: TVN24
Rozmawialiśmy z nauczycielką z Kielna w sprawie wyrzucenia krzyża. W USA ujawniono nagranie z telefonu agenta ICE, interweniującego w Minneapolis. Komenda Główna Policji opisała chronologię podejmowanych czynności w sprawie podejrzenia zgwałcenia funkcjonariuszki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 10 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wersja nauczycielki w sprawie wyrzucenia krzyża

Prokuratura i kuratorium badają sprawę krzyża, który wyrzuciła do kosza nauczycielka z Kielna. Głos w sprawie zabrali między innymi posłowie, metropolita gdański i ministra edukacji narodowej.

Kobieta dotąd milczała. Teraz w rozmowie z TVN24+ mówi, że to nie był krzyż, tylko plastikowa zabawka, element halloweenowego kostiumu, który ktoś dla żartu powiesił nad klatką chomika.

Pikieta przed szkołą w Kielnie
Pikieta przed szkołą w Kielnie
Źródło: Andrzej Jackowski / PAP

2. Nagranie z telefonu agenta ICE

Agent imigracyjny, który w środę zastrzelił 37-letnią Renee Nicole Good prowadzącą samochód w Minneapolis, kilkadziesiąt sekund wcześniej zaczął nagrywać interwencję. Materiał opublikowały amerykańskie media i szczegółowo go opisały. Nagranie pokazał też Biały Dom.

Na nagraniu widać, jak agent ICE obchodzi pojazd, a kobieta z uśmiechem mówi do niego przez uchyloną szybę: - Wszystko dobrze, koleś. Nie jestem na ciebie zła.

Funkcjonariusz następnie rejestruje tablicę umieszczoną na tyle samochodu. W tym czasie żona kobiety prowadzącej pojazd wychodzi do niego i nagrywa go własnym telefonem.

Agent ICE dalej obchodzi samochód z drugiej strony, znów znajduje się na jego przedzie i nakazuje 37-latce z niego wysiąść. Ponownie jest ona na krótko widoczna w kadrze, a następnie - jak opisał Reuters - przez moment zaczyna cofać autem, zmienia bieg, zaczyna skręcać kierownicą i "najwidoczniej próbuje odjechać".

W chwili kiedy samochód rusza do przodu, agent krzyczy i otwiera ogień. Tego ostatniego momentu nie widać na nagraniu, ale wystrzał jest słyszalny.

47 sekund oczami agenta w Minneapolis. Dotarli do nagrania z jego telefonu
47 sekund oczami agenta w Minneapolis. Dotarli do nagrania z jego telefonu

Świat

3. Nowe ustalenia w sprawie gwałtu na policjantce

Komenda Główna Policji opisała chronologię podejmowanych czynności w sprawie podejrzenia zgwałcenia funkcjonariuszki.

Jak podkreślono, działania na terenie Oddziału Prewencji Policji rozpoczęły się o godzinie 5.30, czyli natychmiast po otrzymaniu przez dyżurnego zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w Sejmie powiedział, że do gwałtu doszło około godziny 3.30, a wcześniej dwóch funkcjonariuszy spożywało alkohol od około godziny 22.30. - Ta policjantka poinformowała o tym swojego kolegę, który nie przebywał na terenie jednostki - przekazał Kierwiński.

4. Mąż zmarłej w szpitalu chce walczyć o prawdę

Pan Hubert opowiedział Jakubowi Stachowiakowi z "Superwizjera" i Agacie Daniluk z tvn24.pl historię interwencji wobec jego 31-letniej żony Kaliny. Kobieta zmarła po rutynowym zabiegu, który przeprowadzono w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie.

Według ustaleń, stan kobiety pogorszył się nagle. Chwilę wcześniej podano jej maskę, która zamiast tlenu, dostarczyła inny gaz. Życia Kaliny nie udało się uratować. Sprawę bada prokuratura.

Według pana Huberta do tragedii doszło przez zaniedbanie. - Chcę przede wszystkim walczyć o prawdę, żeby takie sytuacje nie miały miejsca - podkreślił.

Zamiast tlenu podano jej inny gaz, kobieta zmarła. Mąż: chcę walczyć o prawdę

5. Polski attaché wojskowy nie wpuszczony na rozmowy z USA

W grudniu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że generał Krzysztof Nolbert, polski attaché wojskowy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie, nie został dopuszczony do rozmów z Amerykanami przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas wizyty prezydenckiej delegacji w USA.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany w programie "#BezKitu" w TVN24 o tę sprawę, odpowiedział, że "ktoś, kto na to pozwolił, jest po prostu ignorantem", a nawet "idiotą z punktu widzenia interesów państwa".

TVN24 HD
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski / PAP

