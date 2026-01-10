Perspektywa nauczycielki od krzyża, nagranie agenta ICE, nowe fakty w sprawie gwałtu na policji

Nowacka o sprawie nauczycieli ze szkoły w Kielnie Źródło: TVN24

1. Wersja nauczycielki w sprawie wyrzucenia krzyża

Prokuratura i kuratorium badają sprawę krzyża, który wyrzuciła do kosza nauczycielka z Kielna. Głos w sprawie zabrali między innymi posłowie, metropolita gdański i ministra edukacji narodowej.

Kobieta dotąd milczała. Teraz w rozmowie z TVN24+ mówi, że to nie był krzyż, tylko plastikowa zabawka, element halloweenowego kostiumu, który ktoś dla żartu powiesił nad klatką chomika.

Pikieta przed szkołą w Kielnie Źródło: Andrzej Jackowski / PAP

2. Nagranie z telefonu agenta ICE

Agent imigracyjny, który w środę zastrzelił 37-letnią Renee Nicole Good prowadzącą samochód w Minneapolis, kilkadziesiąt sekund wcześniej zaczął nagrywać interwencję. Materiał opublikowały amerykańskie media i szczegółowo go opisały. Nagranie pokazał też Biały Dom.

Na nagraniu widać, jak agent ICE obchodzi pojazd, a kobieta z uśmiechem mówi do niego przez uchyloną szybę: - Wszystko dobrze, koleś. Nie jestem na ciebie zła.

Funkcjonariusz następnie rejestruje tablicę umieszczoną na tyle samochodu. W tym czasie żona kobiety prowadzącej pojazd wychodzi do niego i nagrywa go własnym telefonem.

Agent ICE dalej obchodzi samochód z drugiej strony, znów znajduje się na jego przedzie i nakazuje 37-latce z niego wysiąść. Ponownie jest ona na krótko widoczna w kadrze, a następnie - jak opisał Reuters - przez moment zaczyna cofać autem, zmienia bieg, zaczyna skręcać kierownicą i "najwidoczniej próbuje odjechać".

W chwili kiedy samochód rusza do przodu, agent krzyczy i otwiera ogień. Tego ostatniego momentu nie widać na nagraniu, ale wystrzał jest słyszalny.

3. Nowe ustalenia w sprawie gwałtu na policjantce

Komenda Główna Policji opisała chronologię podejmowanych czynności w sprawie podejrzenia zgwałcenia funkcjonariuszki.

Jak podkreślono, działania na terenie Oddziału Prewencji Policji rozpoczęły się o godzinie 5.30, czyli natychmiast po otrzymaniu przez dyżurnego zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w Sejmie powiedział, że do gwałtu doszło około godziny 3.30, a wcześniej dwóch funkcjonariuszy spożywało alkohol od około godziny 22.30. - Ta policjantka poinformowała o tym swojego kolegę, który nie przebywał na terenie jednostki - przekazał Kierwiński.

4. Mąż zmarłej w szpitalu chce walczyć o prawdę

Pan Hubert opowiedział Jakubowi Stachowiakowi z "Superwizjera" i Agacie Daniluk z tvn24.pl historię interwencji wobec jego 31-letniej żony Kaliny. Kobieta zmarła po rutynowym zabiegu, który przeprowadzono w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie.

Według ustaleń, stan kobiety pogorszył się nagle. Chwilę wcześniej podano jej maskę, która zamiast tlenu, dostarczyła inny gaz. Życia Kaliny nie udało się uratować. Sprawę bada prokuratura.

Według pana Huberta do tragedii doszło przez zaniedbanie. - Chcę przede wszystkim walczyć o prawdę, żeby takie sytuacje nie miały miejsca - podkreślił.

5. Polski attaché wojskowy nie wpuszczony na rozmowy z USA

W grudniu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że generał Krzysztof Nolbert, polski attaché wojskowy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie, nie został dopuszczony do rozmów z Amerykanami przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas wizyty prezydenckiej delegacji w USA.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany w programie "#BezKitu" w TVN24 o tę sprawę, odpowiedział, że "ktoś, kto na to pozwolił, jest po prostu ignorantem", a nawet "idiotą z punktu widzenia interesów państwa".

