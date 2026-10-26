WARTO WIEDZIEĆ Odwołany prezydent Częstochowy, Lula prezydentem Brazylii, Trump o interesach z Rosją i Ukrainą Oprac. Michał Malinowski |

Joanna Mucha: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest odpowiedzialna za zniszczenie Polski 2050 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Referendum w Częstochowie, prezydent i rada odwołani

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz rada miasta zostali odwołani w niedzielnym referendum. Jak poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, próg frekwencyjny udało się przekroczyć w przypadku głosowania o odwołanie prezydenta, jak i rady miasta.

Do czasu wyłonienia prezydenta i rady miasta w przedterminowych wyborach władzę w mieście będzie sprawował komisarz.

Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swej funkcji, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z pracownikami. Były to prokuratorskie sankcje w związku z zarzutami korupcyjnymi. Jego obowiązki wykonywał pierwszy zastępca Zdzisław Wolski.

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Lula ponownie prezydentem Brazylii

Luiz Inacio Lula da Silva wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich i wywalczył reelekcję. Jego rywal, prawicowy senator Flavio Bolsonaro, nie uznał porażki i zapowiedział wniosek o unieważnienie wyniku wyborów.

Według danych Najwyższego Trybunału Wyborczego (TSE) Lula zdobył niecałe 51,8 proc., a Bolsonaro - nieco ponad 48,2 proc. ważnych głosów. W liczbach bezwzględnych Lula zwyciężył przewagą około 4,4 mln głosów.

Radosław Sikorski ostrzega przed Putinem

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że aby zakończyć wojnę, trzeba wywierać większą presję na agresora, czyli Władimira Putina, a nie na ofiarę agresji. W wywiadzie dla CNN mówił też, że odpowiedzią Europy na ataki hybrydowe Rosji jest dalsze wspieranie Ukrainy.

- W Polsce i Europie konsekwentnie uważamy, że aby zakończyć wojnę, trzeba wywierać większą presję na agresora, czyli Władimira Putina, a nie na ofiarę agresji. Oczywiście każdą wojnę można zakończyć kapitulacją, ale warunki jej zakończenia mają znaczenie - powiedział wicepremier. Jak dodał, Ukraina musi wyjść z konfliktu "z granicami, których da się bronić, i jako kraj, do którego ludzie będą chcieli wrócić".

Sikorski: Władimir Putin marzy o tym od dekad Źródło: TVN24

Donald Trump chce robić interesy z Rosją i Ukrainą

Donald Trump chciałby robić interesy z Rosją i Ukrainą. - Chcielibyśmy wrócić do sytuacji, gdzie Rosja i Ukraina zawierają porozumienie, a wtedy bylibyśmy w stanie robić interesy z obiema stronami - powiedział.

Przypomniał przy tym o zawartym z Kijowem porozumieniu surowcowym. - Z pewnością będziemy robili interesy z Ukrainą i z Rosją po tym, jak ta wojna się zakończy - dodał.

Donald Trump chce robić interesy z Rosją i Ukrainą Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/PAP/EPA

Dzień gniewu w Europie

W sobotę w europejskich krajach odbyły się kolejne protesty dotyczące postulatów socjalnych. Nie wszędzie przebiegły spokojnie. W Portugalii oddziały szturmowe policji użyły siły do usunięcia miasteczka namiotowego. Według aktywistów, którzy wezwali do kolejnych protestów, rannych zostało kilkadziesiąt osób. Do starć z policjantami doszło w Hiszpanii i we Włoszech.

Protesty w Lizbonie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JOSE SENA GOULAO

Demonstracje odbywały się w podobnym czasie i dotyczyły głównie problemów socjalnych, ale oficjalnie nie stanowiły skoordynowanego ruchu. Protestujący, wśród których dominowali młodzi ludzie, domagali się przede wszystkim poprawy warunków edukacji i dostępności mieszkań oraz ograniczenia kosztów życia.

To już kolejne manifestacje dotyczące tych postulatów. Światowe media piszą wręcz o fali gniewu, która przetacza się przez Europę.

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Krajowy trening bezpieczeństwa w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to kurs edukacyjny, który kilka dni temu odbył się w 250 punktach edukacyjnych na Mazowszu. Dzieci i dorośli mogli wspólnie przećwiczyć reagowanie w sytuacjach zagrożenia, poznać bezpieczne miejsca schronienia i przygotować rodzinny plan bezpieczeństwa. Jak wyglądało to w praktyce? Czy frekwencja dopisała? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukaliśmy, uczestnicząc w jednym z takich spotkań.

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