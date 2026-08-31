Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Konopka o liście do członków PKOl. "Nie do końca oddaje wszystkie scenariusze, jakie są możliwe" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Trzy scenariusze w sprawie Radosława Piesiewicza

W niedzielę Przegląd Sportowy opublikował treść wewnętrznego listu wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasza Chamery, który otrzymali członkowie stowarzyszenia w związku z zatrzymaniem prezesa Radosława Piesiewicza.

Jak wynika z pisma, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje trzy rozwiązania trwającego kryzysu. Komentował je w TVN24 wiceprezes PKOl Adam Konopka, według którego list "nie do końca oddaje wszystkie scenariusze, jakie są możliwe". - My je mamy przepracowane wewnątrz. Nie widzę żadnych problemów z przeprowadzeniem któregoś z tych scenariuszy z pierwszej części tego (...) listu - mówił.

Katastrofa promu u wybrzeży Cypru

Liczba ofiar śmiertelnych wypadku pasażerskiego promu "Filojetu" u północnych wybrzeży Cypru wzrosła do ośmiu - poinformowały władze Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP). Jednostka przewróciła się krótko po wypłynięciu z Kirenii w kierunku tureckiego portu Tasucu. Zaczęła nabierać wody, po czym zatonęła.

Zatrzymano kapitana jednostki i siedem innych osób. Polskie placówki dyplomatyczne z Turcji i Cypru sprawdziły, czy promem podróżowali Polacy. "Z dostępnych na teraz informacji - na liście pasażerów nie było obywateli polskich" - przekazał dziennikarzom rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Teleskop Nancy Grace Roman w kosmosie

Teleskop Nancy Grace Roman został wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Sprzęt - nazwany na cześć pierwszej dyrektorki NASA ds. Astronomii - będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku tak zwanego punktu orbitalnego Lagrange Point 2, położonego 1,6 miliona kilometrów od Ziemi. Misja ma trwać pięć lat, chociaż NASA poinformowała, że teleskop ma zapasy paliwa wystarczające na kolejne pięć lat.

Naukowcy spodziewają się, że dzięki teleskopowi, którego koszt to około cztery miliardy dolarów, może dojść do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie potwierdzonych jest około 6,3 tysiące egzoplanet. Większość z nich znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego.

Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej

Uroczystości pogrzebowe uczestniczki Powstania Warszawskiego i działaczki społecznej Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczną się w poniedziałek o godzinie 13.30 mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Po mszy, około godziny 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Tego samego dnia o godzinie 19 - przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich - mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd.

Apel sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w tej kadencji Sejmu wystosowało oświadczenie. Zaapelowano w nim do polskich władz o "jak najszybsze wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 roku (17392/26), poprzez dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm".

Podkreślono również, że wypowiedzi "osób pełniących wysokie funkcje publiczne" nie mogą mieć wpływu na ich orzecznictwo. "Zgodnie z rotą ślubowania, które złożyliśmy, obejmując urząd sędziowski, służymy tylko narodowi, jesteśmy niezawiśli" - podkreślają sędziowie.

Dowiedz się więcej: Sędziowie TK wydali oświadczenie. Apelują