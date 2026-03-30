Polski żołnierz ranny, rozmowa z kardynałem, ostatni skok mistrza

Rzecznik DORSZ: polski żołnierz ranny w Libanie czuje się dobrze Źródło: TVN24

1. Polski żołnierz ranny w Libanie

Wybuch miny pułapki w Libanie spowodował lekkie obrażenia u polskiego żołnierza. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, żołnierz został natychmiast objęty opieką medyczną. Szef MON dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza.

Poinformował także, że polskie siły są obecne w Libanie, aby wykonywać misje powierzone przez ONZ. "Cały czas ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa" - zapewnił wicepremier.

2. Interwencja izraelskiej policji

Izraelska policja zabroniła wejść na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo. Powodem miały być względy bezpieczeństwa. Ruch ten oprotestowali między innymi prezydent Polski Karol Nawrocki, prezydent Francji Emmanuel Macron i szef MSZ Włoch Antonio Tajani.

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył we wpisie na platformie X, że wyraża "zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie". "Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej" - dodał.

Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Słowa wsparcia kieruje do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej.



3. Kardynał Grzegorz Ryś w "Faktach po Faktach"

W rozmowie z Piotrem Marciniakiem w "Faktach po Faktach" w TVN24 arcybiskup krakowski i kardynał prezbiter Grzegorz Ryś mówił między innymi o wojnie i o tym, jak zmienia się postawa Polaków wobec ukraińskich uchodźców.

Kardynał zgodził się, że im dłużej trwa wojna - a ta w Ukrainie, pełnoskalowa, jest już od ponad czterech lat - to "wszystko człowiekowi powszednieje, niestety".

- Boję się, że stosunek do Ukraińców, jak wiele rzeczy zresztą u nas, jest wygrywany politycznie, bo jak przeciętnie się z człowiekiem rozmawia, to Polak jest kimś, kto pomaga, natomiast robi się wokół tematu polityczną zawieruchę i narrację, która musi być, jak każda narracja polityczna w Polsce, coraz bardziej radykalna - wyznał kardynał Ryś.

4. Koniec pięknej kariery

Kamil Stoch oddał w niedzielę ostatni skok. Na pożegnanie poleciał na 190. metr.

Przed skokiem w serii finałowej w Planicy i zarazem ostatnim w bogatej karierze Stocha, na skoczni pojawiła się jego żona Ewa Bilan-Stoch. To właśnie ona trzymała chorągiewkę w barwach Polski i to ona dała mężowi znak, przed tą ostatnią, wyjątkową próbą.

5. Reprezentacja Polski już w Szwecji

Jeszcze rano odbyli trening na PGE Narodowym w Warszawie, a już wieczorem zameldowali się w Sztokholmie. Piłkarze reprezentacji Polski we wtorek zagrają ze Szwecją w meczu o awans do mistrzostw świata.

To drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku Biało-Czerwoni okazali się lepsi, wygrywając w Chorzowie 2:0.

Zwycięzca meczu w Sztokholmie trafi w tegorocznych mistrzostwach świata do grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

