Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Polski żołnierz ranny, rozmowa z kardynałem, ostatni skok mistrza

|
Pojazy wojskowe izraelskiej armii na granicy po stronie Libanu
Rzecznik DORSZ: polski żołnierz ranny w Libanie czuje się dobrze
Źródło: TVN24
Polski żołnierz ranny w Libanie. Jego obrażenia nie są groźne. Politycy z całego świata komentują zachowanie izraelskiej policji wobec przedstawicieli Kościoła w jerozolimskiej świątyni. Kamil Stoch oddał ostatni skok w karierze. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 30 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Polski żołnierz ranny w Libanie

Wybuch miny pułapki w Libanie spowodował lekkie obrażenia u polskiego żołnierza. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, żołnierz został natychmiast objęty opieką medyczną. Szef MON dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza.

Polski żołnierz ranny. "Wybuch miny pułapki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polski żołnierz ranny. "Wybuch miny pułapki"

Poinformował także, że polskie siły są obecne w Libanie, aby wykonywać misje powierzone przez ONZ. "Cały czas ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa" - zapewnił wicepremier.

2. Interwencja izraelskiej policji

Izraelska policja zabroniła wejść na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo. Powodem miały być względy bezpieczeństwa. Ruch ten oprotestowali między innymi prezydent Polski Karol Nawrocki, prezydent Francji Emmanuel Macron i szef MSZ Włoch Antonio Tajani.

"Niefortunny incydent" w Jerozolimie. Prezydent Izraela: wielki smutek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Niefortunny incydent" w Jerozolimie. Prezydent Izraela: wielki smutek

Świat

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył we wpisie na platformie X, że wyraża "zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie". "Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej" - dodał.

3. Kardynał Grzegorz Ryś w "Faktach po Faktach"

W rozmowie z Piotrem Marciniakiem w "Faktach po Faktach" w TVN24 arcybiskup krakowski i kardynał prezbiter Grzegorz Ryś mówił między innymi o wojnie i o tym, jak zmienia się postawa Polaków wobec ukraińskich uchodźców.

Kardynał Ryś: robi się wokół tego tematu polityczną zawieruchę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kardynał Ryś: robi się wokół tego tematu polityczną zawieruchę

Kardynał zgodził się, że im dłużej trwa wojna - a ta w Ukrainie, pełnoskalowa, jest już od ponad czterech lat - to "wszystko człowiekowi powszednieje, niestety".

- Boję się, że stosunek do Ukraińców, jak wiele rzeczy zresztą u nas, jest wygrywany politycznie, bo jak przeciętnie się z człowiekiem rozmawia, to Polak jest kimś, kto pomaga, natomiast robi się wokół tematu polityczną zawieruchę i narrację, która musi być, jak każda narracja polityczna w Polsce, coraz bardziej radykalna - wyznał kardynał Ryś.

Kardynał Ryś: wokół Ukraińców robi się coraz bardziej radykalna narracja
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

4. Koniec pięknej kariery

Kamil Stoch oddał w niedzielę ostatni skok. Na pożegnanie poleciał na 190. metr.

Przed skokiem w serii finałowej w Planicy i zarazem ostatnim w bogatej karierze Stocha, na skoczni pojawiła się jego żona Ewa Bilan-Stoch. To właśnie ona trzymała chorągiewkę w barwach Polski i to ona dała mężowi znak, przed tą ostatnią, wyjątkową próbą.

5. Reprezentacja Polski już w Szwecji

Jeszcze rano odbyli trening na PGE Narodowym w Warszawie, a już wieczorem zameldowali się w Sztokholmie. Piłkarze reprezentacji Polski we wtorek zagrają ze Szwecją w meczu o awans do mistrzostw świata.

To drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku Biało-Czerwoni okazali się lepsi, wygrywając w Chorzowie 2:0.

Zwycięzca meczu w Sztokholmie trafi w tegorocznych mistrzostwach świata do grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

OGLĄDAJ: PiS staje się nacjonalistyczne? Dworczyk: jest normalne, że ma swoje skrzydła
Dworczyk

PiS staje się nacjonalistyczne? Dworczyk: jest normalne, że ma swoje skrzydła

Dworczyk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Udostępnij:
Tagi:
Kamil StochLibanWładysław Kosiniak-KamyszKarol NawrockiKardynał Grzegorz Ryś
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

