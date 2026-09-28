TO WARTO WIEDZIEĆ Wybory w Krakowie, rezygnacja prezydenta, mistrzowscy siatkarze wrócili do kraju Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Przemówienie Łukasza Gibały po wynikach exit poll Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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1. Łukasz Gibała wygrywa I turę wyborów w Krakowie

Łukasz Gibała zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, zdobywając 36,38 procent głosów - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Drugie miejsce zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc.

Na trzeciej pozycji znalazł się kandydat PiS Michał Drewnicki, na którego zagłosowało 17,50 proc. wyborców.

Żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50 procent, dlatego 11 października odbędzie się druga tura. O urząd prezydenta Krakowa powalczą w niej Gibała i Piątkowska. Łącznie w wyborach wystartowało siedmioro kandydatów.

2. Prezydent Serbii podał się do dymisji

Aleksandar Vuczić poinformował w niedzielę, że rezygnuje z urzędu prezydenta Serbii. Decyzję ogłosił na konferencji prasowej. - Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację - powiedział.

Aleksandar Vuczić Źródło zdjęcia: ANDREJ CUKIC/PAP/EPA

Vuczić zamierza teraz ubiegać się o stanowisko premiera. Serbska Partia Postępowa (SNS) ogłosiła wcześniej, że będzie jej kandydatem w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 25 października.

3. Zatrzymani w Wielkiej Brytanii pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF

Brytyjska policja zatrzymała pięciu mężczyzn w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford. Są oni podejrzewani o przygotowywanie zamachu terrorystycznego oraz popełnienie przestępstwa związanego z materiałami wybuchowymi.

Baza Royal Air Force Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem wykorzystywana przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych do przeprowadzania ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, używane do ostrzeliwania statków w cieśninie Ormuz.

4. Mistrzowie Europy wrócili do Polski

Polscy siatkarze wrócili do kraju dzień po zdobyciu mistrzostwa Europy. Na lotnisku czekali na nich kibice, którzy gratulowali zawodnikom sukcesu i prosili o autografy. Reprezentanci Polski wraz ze sztabem szkoleniowym wzięli także udział w konferencji prasowej.

W sobotni wieczór biało-czerwoni pokonali Francję 3:1 w finale mistrzostw Europy, broniąc tym samym tytułu.

Siatkarz reprezentacji Polski Aleksander Śliwka z mistrzowskim trofeum podczas powitania na lotnisku w Warszawie, po przylocie z mistrzostw Europy Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

5. Spłoszony koń wbiegł w grupę osób

Cztery osoby zostały poszkodowane po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę uczestników Regionalnego Święta Hodowców Koni w Górkach w powiecie garwolińskim.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że koń przypięty do bryczki nagle się spłoszył i wbiegł w grupę osób - poinformowała komisarz Małgorzata Pychner, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Dwie osoby, w tym dziecko, przewieziono do szpitala. Badanie wykazało, że 37-letni woźnica był trzeźwy.