Polska 250 milionów w rekordowej zbiórce, strzały na balu z Trumpem, ciała wyłowione z Wisły

Ćwierć miliarda złotych na liczniku zbiórki Źródło: TVN24

1. Ćwierć miliarda złotych na walkę z rakiem

Niedziela była ostatnim, dziewiątym dniem charytatywnej transmisji na kanale Łatwogang. Zbiórka zainicjowana przez youtubera zakończyła się ogromnym sukcesem. Kwota datków przekroczyła tuż przed zakończeniem transmisji aż 250 milionów złotych.

Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie - przebiła nawet amerykańskie wydarzenia o podobnej skali. Zebrane pieniądze wesprą Fundację Cancer Fighters, która udziela pomocy osobom chorym na raka i ich rodzinom.

2. Strzały w Waszyngtonie na balu z Trumpem

W sobotę w holu hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie odbywała się gala korespondentów przy Białym Domu z udziałem Donalda Trumpa, padły strzały. Prezydent USA na późniejszej konferencji prasowej powiedział, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Według policji mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i "wiele noży". Najpewniej działał w pojedynkę.

Agencja AP podała, że sprawca to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii. Policja ustaliła, że miał tej nocy wynajęty pokój w hotelu. Sprawca ataku powiedział po zatrzymaniu, że jego celem byli członkowie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa - przekazała stacja CBS.

3. Nowe ustalenia w sprawie afery Zondacrypto

Reporter "Superwizjera" Michał Fuja dotarł do korespondencji, z której wynika, że kierownictwo spółki Zondacrypto mogło przygotowywać się na kryzys jeszcze przed ujawnieniem w mediach nieprawidłowości dotyczących tej giełdy kryptowalut.

Z dokumentów wynika, że już 1 kwietnia pracownicy zostali poinformowani o "ważnych zmianach organizacyjnych", w tym o odejściu Karoliny Gwóźdź - szefowej działu prawnego i żony prezesa Przemysława Krala.

4. Dwa ciała wyłowione z Wisły

W sobotę w rejonie gminy Jabłonna z Wisły wyłowiono dwa ciała. Według informacji Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie pierwsze ciało zostało zauważone przez przypadkową osobę w rejonie żwirowni na terenie Jabłonny. Drugie ciało znajdowało się w niedużej odległości od pierwszego - na terenie miejscowości Rajszew.

- Osoba znaleziona w rejonie Jabłonny to mężczyzna w wieku lat 30. Natomiast odnaleziony niespełna cztery godziny później w Rajszewie denat to 33-latek - poinformował młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała.

5. Pogoda na koniec kwietnia i majówkę

Według 16-dniowej prognozy pogody ostatnie dni kwietnia będą chłodne. Czasami na termometrach w dzień zobaczymy zaledwie 8 stopni Celsjusza, a nocami do połowy tygodnia temperatura może spadać kilka stopni poniżej zera, na wschodzie kraju nawet do -5 st. C.

Na cieplejsze chwile możemy liczyć w czasie majówki, bo wtedy temperatura stopniowo wzrośnie, najpierw do 16 st. C, a następnie do 20 stopni.

