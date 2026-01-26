Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Kolejny rekord WOŚP, Kaczyński o koalicji z Braunem, groźna gołoledź

34. finał WOŚP
34. Finał WOŚP w minutę
Źródło: Anna Kwaśny/TVN24
WOŚP ponownie z rekordem - przed północą zebrano więcej środków niż przed rokiem. Jarosław Kaczyński zamierza wygrać kolejne wybory i wskazał z kim mógłby tworzyć rząd. Połowa kraju może zmagać się z gołoledzią. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 26 stycznia.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Za nami 34. Finał WOŚP

W niedzielę odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

34. Finał zakończył się o godzinie 23.20 z kwotą deklarowaną 183 231 782 zł. Ubiegłoroczny Finał zakończył się z kwotą deklarowaną 178 531 625 zł, więc tegoroczny wynik jest wyższy o 4 700 157 złotych. 

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP było można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rekordowe zakończenie Finału. Tak go relacjonowaliśmy

Rekordowe zakończenie Finału. Tak go relacjonowaliśmy

RELACJA
"Zrobiliśmy przepiękny dzień". Finał WOŚP w minutę

"Zrobiliśmy przepiękny dzień". Finał WOŚP w minutę

WOŚP 2026

2. Kaczyński nie chce sojuszy z Braunem

Prezes PiS spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie). W trakcie swojego wystąpienia mówił, że "musimy wygrać" wybory. Powiedział, że "badania dają w tej chwili prawicy przewagę".

- O żadnych sojuszach z (Grzegorzem) Braunem nie ma mowy. Kto chce zawierać albo głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska. To głosuje na Putina. Taka jest prawda. I to jest poza jakąkolwiek wątpliwością - mówił między innymi Kaczyński.

"Droga do nieszczęścia". Kaczyński o Braunie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Droga do nieszczęścia". Kaczyński o Braunie

3. Dwulatka postrzelona z broni myśliwskiej

Dwuletnia dziewczynka została postrzelona w niedzielę w gminie Pasym (województwo warmińsko-mazurskie) - poinformowała policja.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala. "Doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny" - podała policja. Mężćzyzna posiadał pozwolenie na broń.

Dwuletnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwuletnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej

4. Protesty po śmierci Aleksa Prettiego. Gwardia Narodowa w Minnesocie

Tim Walz, gubernator Minnesoty, poinformował o aktywowaniu wojsk Gwardii Narodowej. To reakcja na protesty w Minneapolis przeciwko zastrzeleniu Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy służb granicznych.

Jak wykazały nagrania, Pretti, który został powalony na ziemię podczas próby pomocy kobiecie rażonej gazem pieprzowym, nie wyjął broni schowanej za paskiem i został zastrzelony już po tym, jak funkcjonariusze odebrali mu broń.

Gwardia Narodowa aktywowana w Minnesocie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwardia Narodowa aktywowana w Minnesocie

Świat

5. Trudne warunki drogowe. Gołoledź w połowie kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę SMS-owy alert do odbiorców przebywających na terenie ośmiu województw w północnej cześci kraju. Niebezpieczeństwo może stanowić marznący deszcz powodujący gołoledź. "Jesli możesz, zostań w domu" - napisano.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.

Ostrzeżenia obowiązują przez cały poniedziałek.

Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski

METEO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeUSADonald TrumpJarosław KaczyńskiGrzegorz BraunWOŚP 2026Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwa
Czytaj także:
imageTitle
Słoweńcy komentują decyzję o wycofaniu się z konkursu. "Zostaliśmy skrzywdzeni"
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Harcerze kontra maślarze. O co chodzi w wojnie w PiS
Patryk Michalski, Dariusz Kubik
Protestujący gromadzą się przed biurami ICE w Minneapolis
Obama o "sygnale alarmowym dla nas wszystkich", Clinton o "jednym z tych momentów"
Świat
Antyamerykański billboard na placu Enqelab w centrum Teheranu
Córka ważnego irańskiego urzędnika wyrzucona z pracy na amerykańskiej uczelni
Świat
Filipiński członek załogi statku towarowego M/V Devon Bay otrzymuje pomoc po zejściu ze statku
Katastrofa statku. Nie żyje 15 osób, wielu zaginionych
Świat
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
METEO
34. Finał WOŚP
Rekordowe zakończenie Finału. Tak go relacjonowaliśmy
RELACJA
wosp w minute
"Zrobiliśmy przepiękny dzień". Finał WOŚP w minutę
WOŚP 2026
wosp
Padł kolejny rekord! Tyle już zebrano na WOŚP
WOŚP 2026
imageTitle
Hity Serie A nie rozczarowały. Imponująca wygrana Juventusu
Najnowsze
imageTitle
Burza śnieżna za oceanem. Mecze NBA przełożone
EUROSPORT
pani2
Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP
WOŚP 2026
Donald Trump
Jego rówieśnicy ginęli w Wietnamie, ale Trump uniknął poboru. Pięć razy. Jak mu się to udało?
Świat
Uwaga na gołoledź
Alarmy w większości województw. IMGW ostrzega
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Dwuletnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
METEO
Aleksander Zniszczoł
Zniszczoł: zamieszanie z udziałem Słoweńców wpłynęło na moją dyspozycję
EUROSPORT
Zagraniczne sztaby WOŚP
Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów
WOŚP 2026
"Światełko do nieba" na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie
Tak wyglądało Światełko do Nieba
WOŚP 2026
Policja niemiecka, policja, Niemcy
Strzały w Berlinie. Dwie osoby w stanie krytycznym
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
METEO
Prevc niedopuszczony do startu
Prevc niedopuszczony do startu. Jest oficjalne stanowisko federacji
EUROSPORT
Obrączka oddana na WOŚP
"Zadziwiająca i wzruszająca" sytuacja w sztabie WOŚP
WOŚP 2026
Lidia Niedźwiecka-Owsiak
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: to wyjątkowy Finał
WOŚP 2026
zderzenie błonie
Dwa pociągi uderzyły kolejno w auto. Ruch wznowiony
WARSZAWA
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
METEO
imageTitle
Odrodzenie Manchesteru United. Arsenal zatrzymany
EUROSPORT
imageTitle
Siedział na belce, nagle go uderzyły. "Usłyszałem krzyki ludzi"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński w Skarżysku-Kamiennej
"Droga do nieszczęścia". Kaczyński o Braunie
Polska
imageTitle
Skorupski antybohaterem meczu we Włoszech
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica