Kolejny rekord WOŚP, Kaczyński o koalicji z Braunem, groźna gołoledź

34. Finał WOŚP w minutę Źródło: Anna Kwaśny/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Za nami 34. Finał WOŚP

W niedzielę odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

34. Finał zakończył się o godzinie 23.20 z kwotą deklarowaną 183 231 782 zł. Ubiegłoroczny Finał zakończył się z kwotą deklarowaną 178 531 625 zł, więc tegoroczny wynik jest wyższy o 4 700 157 złotych.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP było można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2. Kaczyński nie chce sojuszy z Braunem

Prezes PiS spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie). W trakcie swojego wystąpienia mówił, że "musimy wygrać" wybory. Powiedział, że "badania dają w tej chwili prawicy przewagę".

- O żadnych sojuszach z (Grzegorzem) Braunem nie ma mowy. Kto chce zawierać albo głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska. To głosuje na Putina. Taka jest prawda. I to jest poza jakąkolwiek wątpliwością - mówił między innymi Kaczyński.

3. Dwulatka postrzelona z broni myśliwskiej

Dwuletnia dziewczynka została postrzelona w niedzielę w gminie Pasym (województwo warmińsko-mazurskie) - poinformowała policja.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala. "Doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny" - podała policja. Mężćzyzna posiadał pozwolenie na broń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwuletnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej

4. Protesty po śmierci Aleksa Prettiego. Gwardia Narodowa w Minnesocie

Tim Walz, gubernator Minnesoty, poinformował o aktywowaniu wojsk Gwardii Narodowej. To reakcja na protesty w Minneapolis przeciwko zastrzeleniu Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy służb granicznych.

Jak wykazały nagrania, Pretti, który został powalony na ziemię podczas próby pomocy kobiecie rażonej gazem pieprzowym, nie wyjął broni schowanej za paskiem i został zastrzelony już po tym, jak funkcjonariusze odebrali mu broń.

5. Trudne warunki drogowe. Gołoledź w połowie kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę SMS-owy alert do odbiorców przebywających na terenie ośmiu województw w północnej cześci kraju. Niebezpieczeństwo może stanowić marznący deszcz powodujący gołoledź. "Jesli możesz, zostań w domu" - napisano.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.

Ostrzeżenia obowiązują przez cały poniedziałek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD