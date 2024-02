W wojnie Ukrainy z Rosją zginęło już ponad 30 tysięcy ukraińskich żołnierzy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prowadząca wyrwała mikrofon uczestnikowi spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w Leżajsku po tym jak zapytał prezesa PiS o to, "gdzie jest wrak ze Smoleńska" i zarzucił, że "przez osiem lat oszukiwał" ludzi. Dawid Kubacki upadł podczas kwalifikacji na skoczni mamuciej w Oberstdorfie. W konkursie najlepszy wynik w sezonie wyrównał Kamil Stoch. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 26 lutego.

1. Zełenski ujawnił bilans ofiar w ukraińskiej armii

W wojnie Ukrainy z Rosją zginęło już ponad 30 tysięcy ukraińskich żołnierzy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na niedzielnej konferencji prasowej w Kijowie, na której podsumowano dwa lata wojny. Ukraińskie media zwracają uwagę, że to pierwszy raz, gdy Zełenski publicznie podał bilans ofiar śmiertelnych po stronie ukraińskiej armii od czasu rosyjskiej agresji.

"Kyiv Independent" zwraca uwagę, że to pierwszy raz, gdy Wołodymyr Zełenski publicznie podał dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych po stronie ukraińskiej od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na pełną skalę. Rząd ukraiński ściśle monitoruje liczbę ofiar wojny. Dziennik zwrócił uwagę, że ukraiński prezydent nie wyjaśnił, czy liczba zabitych, którą podał obejmuje 10 lat rosyjskiej agresji na Ukrainę (od 2014 roku) czy tylko ostatnie dwa lata wojny.

Zełenski dodał, że straty wroga to 180 tysięcy zabitych żołnierzy.

2. Zadał pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, wyrwano mu mikrofon

Jeden z uczestników niedzielnego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w Leżajsku zapytał prezesa PiS o to, "gdzie jest wrak ze Smoleńska" i zarzucił, że "przez osiem lat oszukiwał" ludzi. Prowadząca spotkanie posłanka Ewa Leniart wyrwała mu mikrofon. - To jest klasyczny przykład tego, że nawet na tej sali są ludzie Putina. Bo to jest wielka obrona Putina - oskarżył Kaczyński.