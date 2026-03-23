Ultimatum Trumpa, lądowanie na autostradzie, kontrowersje po liście biskupów

Trump daje Iranowi 48-godzinne ultimatum Źródło: TVN24

1. Wizyta Nawrockiego na Węgrzech

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki uda się do Budapesztu, gdzie spotka się z premierem Viktorem Orbanem. Choć oficjalnie wizyta odbędzie się w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, budzi kontrowersje.

- Nawrocki wysyła jasny komunikat "stoję po stronie Orbana", a Orban to kumpel Putina, to podnóżek Putina - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński, komentując decyzję prezydenta.

2. Trump stawia ultimatum. Teheran odpowiada

Prezydent USA Donald Trump dał Iranowi 48 godzin na odblokowanie cieśniny Ormuz. Trump zagroził, że jeśli Iran nie przywróci swobodnego ruchu statków, Stany Zjednoczone zaatakują elektrownie tego kraju. Termin ultimatum upływa w nocy z poniedziałku na wtorek.

Na ultimatum odpowiedziały władze w Teheranie. Grożą one, że zapowiedziane działania Trumpa przyniosą dokładnie odwrotny skutek. "Iran całkowicie zamknie strategiczną Cieśninę Ormuz, jeśli prezydent USA Trump zrealizuje groźby dotyczące ataku na irańskie obiekty energetyczne" - poinformowali w niedzielę Strażnicy Rewolucji Irańskiej.

3. Awaryjne lądowanie na autostradzie A1

Na autostradzie A1 w miejscowości Nowe Marzy (woj. kujawsko-pomorskie) awaryjnie wylądowała awionetka. W środku były dwie osoby. Nic im się nie stało.

Jak poinformował st. kpt. Adam Gwizdała z Komendy Powiatowej PSP w Świeciu, po awionetkę wysłano dwie lawety. - Skrzydła zostaną zdemontowane, a samolot w dwóch częściach zostanie przetransportowany do zakładu - przekazał strażak.

4. Komentarze po liście Episkopatu

Episkopat opublikował list, który jest czytany w kościołach. Biskupi przekazali w nim, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są znakiem sprzeciwu wobec wszelkiej duchowej śmierci, której źródłem jest brak miłości, a jednym z jej najbardziej bolesnych przejawów był i nadal bywa antysemityzm.

Nie wszystkim duchownym list się podoba. Wśród nich jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi Ksiądz Daniel Wachowiak, który oznajmił, że nie będzie odczytywał listu podczas nabożeństwa.

5. Węgierski minister miał przekazywać informacje Moskwie

Według doniesień "Washington Post" szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zdawał Rosjanom relacje ze spotkań na forum Unii Europejskiej. W niedzielę te informacje skomentował m.in. premier Donald Tusk.

"Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - napisał szef rządu na X.

Opracował Mikołaj Stępień /lulu