Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Zderzenie podczas lądowania. Lotnisko zamknięte
Zderzenie podczas lądowania. Lotnisko zamknięte
WARTO WIEDZIEĆ

Ultimatum Trumpa, lądowanie na autostradzie, kontrowersje po liście biskupów

Donald Trump
Trump daje Iranowi 48-godzinne ultimatum
Źródło: TVN24
Iran odpowiada na żądania Donalda Trumpa w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz. Na autostradzie A1 wylądowała awionetka, a według "Washington Post" szef węgierskiej dyplomacji miał relacjonować Rosjanom spotkania Unii Europejskiej. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 23 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wizyta Nawrockiego na Węgrzech

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki uda się do Budapesztu, gdzie spotka się z premierem Viktorem Orbanem. Choć oficjalnie wizyta odbędzie się w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, budzi kontrowersje.

- Nawrocki wysyła jasny komunikat "stoję po stronie Orbana", a Orban to kumpel Putina, to podnóżek Putina - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński, komentując decyzję prezydenta.

Wizyta prezydenta. "Tego się nie da tak prosto komentować"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

2. Trump stawia ultimatum. Teheran odpowiada

Prezydent USA Donald Trump dał Iranowi 48 godzin na odblokowanie cieśniny Ormuz. Trump zagroził, że jeśli Iran nie przywróci swobodnego ruchu statków, Stany Zjednoczone zaatakują elektrownie tego kraju. Termin ultimatum upływa w nocy z poniedziałku na wtorek.

Na ultimatum odpowiedziały władze w Teheranie. Grożą one, że zapowiedziane działania Trumpa przyniosą dokładnie odwrotny skutek. "Iran całkowicie zamknie strategiczną Cieśninę Ormuz, jeśli prezydent USA Trump zrealizuje groźby dotyczące ataku na irańskie obiekty energetyczne" - poinformowali w niedzielę Strażnicy Rewolucji Irańskiej.

Jest ultimatum. Trump "nie ma już odwrotu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Świat

3. Awaryjne lądowanie na autostradzie A1

Na autostradzie A1 w miejscowości Nowe Marzy (woj. kujawsko-pomorskie) awaryjnie wylądowała awionetka. W środku były dwie osoby. Nic im się nie stało.

Jak poinformował st. kpt. Adam Gwizdała z Komendy Powiatowej PSP w Świeciu, po awionetkę wysłano dwie lawety. - Skrzydła zostaną zdemontowane, a samolot w dwóch częściach zostanie przetransportowany do zakładu - przekazał strażak.

Awionetka lądowała na autostradzie A1
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kujawsko-Pomorskie

4. Komentarze po liście Episkopatu

Episkopat opublikował list, który jest czytany w kościołach. Biskupi przekazali w nim, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są znakiem sprzeciwu wobec wszelkiej duchowej śmierci, której źródłem jest brak miłości, a jednym z jej najbardziej bolesnych przejawów był i nadal bywa antysemityzm.

Nie wszystkim duchownym list się podoba. Wśród nich jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi Ksiądz Daniel Wachowiak, który oznajmił, że nie będzie odczytywał listu podczas nabożeństwa.

Emocje po publikacji listu Episkopatu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poznań

5. Węgierski minister miał przekazywać informacje Moskwie

Według doniesień "Washington Post" szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zdawał Rosjanom relacje ze spotkań na forum Unii Europejskiej. W niedzielę te informacje skomentował m.in. premier Donald Tusk.

"Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - napisał szef rządu na X.

Doniesienia na temat węgierskiego ministra. Tusk: od dawna mamy podejrzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Świat

Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: BLOOMBERG POOL

Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacje: Donald Trump, Iran, Kościół katolicki, Węgry
