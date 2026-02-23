Chaos w Meksyku, koniec olimpijskich zmagań, groźby Orbana

Wybuch przemocy w Meksyku - wideo bez dźwięku Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

1. Zamieszki w Meksyku

El Mencho, najbardziej poszukiwany przestępca w Meksyku, przywódca budzącego postrach kartelu narkotykowego Jalisco New Generation (CJNG), został zabity przez armię w operacji sił bezpieczeństwa.

Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.

Biały Dom potwierdził, że w akcji pomagali Amerykanie.

2. Koniec olimpijskich zmagań

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dobiegły końca. W niedzielę rozdano ostatnie medale, a wszystko zwieńczyła magiczna ceremonia zamknięcia w Weronie.

Czytaj też: Klasyfikacja medalowa zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - tabela. Które miejsce zajęli Polacy?

Chorążymi reprezentacji Polski podczas tej uroczystości byli Władimir Siemirunnij i Gabriela Topolska. Nie zabrakło francuskich akcentów, które wiązały się z przekazaniem olimpijskiej flagi gospodarzowi igrzysk w 2030 roku.

Ceremonia zamknięcia igrzysk Źródło: Getty Images

Polska zdobyła cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy, co dało 21. miejsce w klasyfikacji medalowej.

3. "Jedna bitwa po drugiej" zdobyła sześć nagród BAFTA

Film "Jedna bitwa po drugiej" (ang. One Battle After Another) w reżyserii Paula Thomasa Andersona zdobył w niedzielę podczas 79. ceremonii wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) sześć nagród, w tym dla najlepszego filmu.

"Jedna bitwa po drugiej" zdobyła sześć nagród BAFTA Źródło: EPA

Produkcja zdobyła nagrody za m.in. najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany. - Dziękuję bardzo, czuję się teraz najpiękniejszą dziewczyną na sali – powiedział Paul Thomas Anderson, odbierając nagrodę w kategorii najlepszy reżyser. Następnie złożył szczególne podziękowania Leonardo DiCaprio, odgrywającemu główną rolę w jego najnowszej produkcji.

4. Strzały na terenie posiadłości Trumpa, nie żyje mężczyzna

Młody mężczyzna wkroczył na teren objęty ochroną, otaczający posiadłość Mar-a-Lago, około godziny 1.30 w nocy z soboty na niedzielę. Został śmiertelnie postrzelony przez agentów i zastępcę szeryfa hrabstwa Palm Beach. Prezydent Donald Trump oraz jego żona Melania Trump przebywali wówczas w Białym Domu w Waszyngtonie.

Według służb mężczyzna miał przy sobie strzelbę i kanister z paliwem. W niedzielę na konferencji prasowej szeryf hrabstwa Palm Beach Ric Bradshaw przekazał, że dwóch agentów Secret Service i zastępca szeryfa kazali intruzowi rzucić oba przedmioty na ziemię. W reakcji miał on odstawić kanister, unieść strzelbę i przyjąć postawę strzelecką. Trzech funkcjonariuszy otworzyło do niego ogień, zabijając go na miejscu. Nikt inny nie odniósł obrażeń.

Uzbrojony mężczyzna zabity przy Mar-a-Lago. Relacja Jana Pachlowskiego Źródło: TVN24

5. Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy

"Nie będziemy bezczynnie przyglądać się zamknięciu rurociągu 'Przyjaźń'. Zabezpieczymy dostawy paliwa dla Węgier i podejmiemy niezbędne środki zaradcze do czasu wznowienia dostaw" - napisał w niedzielę premier Węgier Viktor Orban na platformie X.

Jednocześnie węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto ogłosił, że jego rząd będzie blokował przyjęcie 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Polityk wyjaśnił, że środkami zaradczymi będą: "brak dostaw oleju napędowego z Węgier na Ukrainę, odmowa udzielenia Ukrainie jakiejkolwiek pożyczki wojskowej i brak poparcia dla sankcji".

Viktor Orban Źródło: OLIVIER MATTHYS/EPA/PAP

Opracował Michał Malinowski/ft

