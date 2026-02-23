Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Chaos w Meksyku, koniec olimpijskich zmagań, groźby Orbana

Wybuch przemocy w Meksyku
Wybuch przemocy w Meksyku - wideo bez dźwięku
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Zamieszki w Meksyku po śmierci barona narkotykowego. Zakończenie zimowych igrzysk olimpijskich. Nagrody filmowe BAFTA. Strzały na terenie posiadłości Donalda Trumpa. Groźby Viktora Orbana wobec Ukrainy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 23 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Zamieszki w Meksyku

El Mencho, najbardziej poszukiwany przestępca w Meksyku, przywódca budzącego postrach kartelu narkotykowego Jalisco New Generation (CJNG), został zabity przez armię w operacji sił bezpieczeństwa.

El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie

Świat

Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.

Biały Dom potwierdził, że w akcji pomagali Amerykanie.

Wybuch przemocy w Meksyku
Wybuch przemocy w Meksyku
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

2. Koniec olimpijskich zmagań

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dobiegły końca. W niedzielę rozdano ostatnie medale, a wszystko zwieńczyła magiczna ceremonia zamknięcia w Weronie.

Czytaj też: Klasyfikacja medalowa zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - tabela. Które miejsce zajęli Polacy?

Chorążymi reprezentacji Polski podczas tej uroczystości byli Władimir Siemirunnij i Gabriela Topolska. Nie zabrakło francuskich akcentów, które wiązały się z przekazaniem olimpijskiej flagi gospodarzowi igrzysk w 2030 roku.

Ceremonia zamknięcia igrzysk
Ceremonia zamknięcia igrzysk
Źródło: Getty Images

Polska zdobyła cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy, co dało 21. miejsce w klasyfikacji medalowej.

3. "Jedna bitwa po drugiej" zdobyła sześć nagród BAFTA

Film "Jedna bitwa po drugiej" (ang. One Battle After Another) w reżyserii Paula Thomasa Andersona zdobył w niedzielę podczas 79. ceremonii wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) sześć nagród, w tym dla najlepszego filmu.

"Jedna bitwa po drugiej" zdobyła sześć nagród BAFTA
"Jedna bitwa po drugiej" zdobyła sześć nagród BAFTA
Źródło: EPA

Produkcja zdobyła nagrody za m.in. najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany. - Dziękuję bardzo, czuję się teraz najpiękniejszą dziewczyną na sali – powiedział Paul Thomas Anderson, odbierając nagrodę w kategorii najlepszy reżyser. Następnie złożył szczególne podziękowania Leonardo DiCaprio, odgrywającemu główną rolę w jego najnowszej produkcji.

4. Strzały na terenie posiadłości Trumpa, nie żyje mężczyzna

Młody mężczyzna wkroczył na teren objęty ochroną, otaczający posiadłość Mar-a-Lago, około godziny 1.30 w nocy z soboty na niedzielę. Został śmiertelnie postrzelony przez agentów i zastępcę szeryfa hrabstwa Palm Beach. Prezydent Donald Trump oraz jego żona Melania Trump przebywali wówczas w Białym Domu w Waszyngtonie.

Mężczyzna zastrzelony na terenie posiadłości Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mężczyzna zastrzelony na terenie posiadłości Trumpa

Świat

Według służb mężczyzna miał przy sobie strzelbę i kanister z paliwem. W niedzielę na konferencji prasowej szeryf hrabstwa Palm Beach Ric Bradshaw przekazał, że dwóch agentów Secret Service i zastępca szeryfa kazali intruzowi rzucić oba przedmioty na ziemię. W reakcji miał on odstawić kanister, unieść strzelbę i przyjąć postawę strzelecką. Trzech funkcjonariuszy otworzyło do niego ogień, zabijając go na miejscu. Nikt inny nie odniósł obrażeń.

Uzbrojony mężczyzna zabity przy Mar-a-Lago. Relacja Jana Pachlowskiego
Źródło: TVN24

5. Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy

"Nie będziemy bezczynnie przyglądać się zamknięciu rurociągu 'Przyjaźń'. Zabezpieczymy dostawy paliwa dla Węgier i podejmiemy niezbędne środki zaradcze do czasu wznowienia dostaw" - napisał w niedzielę premier Węgier Viktor Orban na platformie X.

Jednocześnie węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto ogłosił, że jego rząd będzie blokował przyjęcie 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Polityk wyjaśnił, że środkami zaradczymi będą: "brak dostaw oleju napędowego z Węgier na Ukrainę, odmowa udzielenia Ukrainie jakiejkolwiek pożyczki wojskowej i brak poparcia dla sankcji".

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: OLIVIER MATTHYS/EPA/PAP

Opracował Michał Malinowski/ft

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUkrainaViktor OrbanMediolanIgrzyska OlimpijskieMeksyk
Czytaj także:
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
BIZNES
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Chaos w Meksyku. Komunikat polskiej ambasady
Świat
imageTitle
"To, co się stało, nie było niczyją winą"
EUROSPORT
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alarmy dla 10 województw. Uważajmy na drogach
METEO
imageTitle
Wzruszający gest mistrzów olimpijskich
EUROSPORT
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
Świat
Dym nad Puerto Vallarta
El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
METEO
Szymon Hołownia
Hołownia zapowiada "myr myr". "Nie słyszałem tak miażdżącej samokrytyki"
W kuluarach
Pan Tomasz o mało nie zmarł z wychłodzenia
Tak lekarze z Łodzi przywrócili pana Tomasza do życia
Marzanna Zielińska
imageTitle
Magiczne widowisko na koniec igrzysk
EUROSPORT
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
METEO
imageTitle
Lech zbliżył się do Jagiellonii w wyścigu o mistrzostwo Polski
EUROSPORT
Podobizna Donalda Trumpa na budynku Departamentu Sprawiedliwości USA
Powstaje światowa opozycja dla Trumpa? "To są ruchy tektoniczne"
FAKTY PO FAKTACH
Zła jakość powietrza w Seulu
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki
METEO
imageTitle
Derby dla Arsenalu. Tottenham rozbity u siebie
EUROSPORT
Ceremonia zamknięcia igrzysk
Ceremonia zamknięcia igrzysk [ZAPIS RELACJI]
RELACJA
depresja shutterstock_2630120153
"Mężczyźni nie płaczą". Depresja zabija ich po cichu
Anna Bielecka
Polski tancerkami na karnawale w Rio de Janeiro. Magdalini Kozłowska i jej córka Monika
Mama i córka z Polski solistkami na karnawale w Rio
Świat
imageTitle
Gdzie odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie w 2030 roku?
EUROSPORT
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
METEO
Donald Trump
Trump wysyła okręt szpitalny. Grenlandia i Dania reagują
Świat
imageTitle
Biały Dom reaguje na złoto. Osobliwe zdjęcie
EUROSPORT
Wykolejona lokomotywa pod Opolem
Wykolejenie lokomotywy w województwie opolskim. Są utrudnienia
Opole
Jan Pszczoła
Włodzimierz Czarzasty zabrał głos po śmierci Jana Pszczoły
Polska
Robert Lewandowski
Barcelona znowu na czele tabeli, trener zaufał "Lewemu"
EUROSPORT
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
METEO
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
METEO
Mar-a-Lago
Mężczyzna zastrzelony na terenie posiadłości Trumpa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica