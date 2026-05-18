TO WARTO WIEDZIEĆ

Lewandowski zmienia klub, Polka ranna we Włoszech, tragiczna śmierć 13-latka

Robert Lewandowski kapitanem w meczu z Betisem
Sławomir Chałaśkiewicz o ostatnim meczu Roberta Lewandowskiego dla FC Barcelony
Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. W swoim ostatnim meczu nie strzelił gola Realowi Betis. W Modenie we Włoszech samochód wjechał w pieszych - została ranna między innymi Polka. W gminie Barciany utonął w bagnie 13-latek. Dron uderzył w pobliżu elektrowni jądrowej w ZEA. W USA zderzyły się w powietrzu dwa samoloty wojskowe. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 18 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Ostatni mecz Lewandowskiego dla FC Barcelony

Polski napastnik Robert Lewandowski grał dla katalońskiego klubu od 2022 roku. Jeszcze tydzień temu on i Wojciech Szczęsny, który też gra w FC Barcelonie, świętowali zdobycie tytułu mistrzów Hiszpanii.

Jednak media od jakiegoś czasu informują o tym, że Lewandowski może przejść do Al-Hilal - klubu w Rijadzie, należącego do Saudi Professional League, najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. Ma tam zarabiać 90 milionów euro za sezon.

W niedzielę FC Barcelona wygrała z Realem Betis 3:1. Lewandowski nie strzelił gola w tym spotkaniu, ale gdy w 83. minucie schodził z boiska na Camp Nou, żegnały go wiwaty i oklaski na stojąco. Gdy potem przemawiał, łamał mu się głos.

- Od pierwszego dnia czułem się tutaj, na tym boisku, jak w domu. Śpiewaliście moje nazwisko. Dziękuję kolegom, trenerom i wszystkim, którzy pracują w klubie. To był wielki zaszczyt. Przeżyliśmy tutaj wielkie chwile. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiliśmy. Dzisiaj żegnam się z wami. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Raz cule jest cule na zawsze. Dziękuję kibicom. Visca el Barca, Visca Catalunya! - powiedział nasz piłkarz.

2. Polka ranna we Włoszech

W sobotę w Modenie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc osiem osób, w tym trzy ciężko. W niedzielę burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia, Gianni Gargano, przekazał, że wśród nich była Polka, która trafiła do szpitala.

Kierowca wbił się samochodem w witrynę sklepu. Według świadków umyślnie uderzył on w przechodniów. Próbował następnie uciec pieszo z miejsca zdarzenia, atakując osoby w pobliżu nożem.

Media podały, że sprawca, 31-latek z rodziny imigrantów z Maroka, leczył się w przeszłości psychiatrycznie. Polka, która została ranna, mieszka we Włoszech około 30 lat.

3. 13-latek zmarł w niejasnych okolicznościach

W sobotę wieczorem w Barcianach w województwie warmińsko-mazurskim doszło do tragedii, której okoliczności nie zostały dotychczas w pełni ustalone.

Według ustaleń policji nad jeziorem Arklickim miało dojść do awantury wśród grupy mężczyzn. W tym czasie 13-letni chłopiec utonął w bagnie. Śledczy badają związek między tymi wydarzeniami. Jedną z hipotez jest to, że nastolatek uciekał.

Zatrzymano w tej sprawie czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trzech z nich było trzeźwych, natomiast u 30-latka wykryto 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

4. Eksplozja obok elektrowni atomowej

Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej Barakah na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Władze podały w oświadczeniu, że w niedzielę trzy bezzałogowe statki powietrzne wleciały w przestrzeń powietrzną kraju od zachodu. Dwa z nich przechwycono, natomiast trzeci "uderzył w generator elektryczny poza wewnętrznym obwodem elektrowni jądrowej Barakah w regionie Al Dhafra". Nikt nie został ranny. Resort wszczął dochodzenie w sprawie pochodzenia dronów.

W ostatnich miesiącach ZEA były wielokrotnie atakowane dronami i rakietami przez Iran.

5. Kolizja w powietrzu

W stanie Idaho w USA dwa samoloty wojskowe EA-18G zderzyły się w powietrzu. Wszyscy lotnicy zdołali się katapultować i przeżyć, nie odnosząc żadnych obrażeń.

Maszyny natomiast runęły na ziemię i eksplodowały - co widać na nagraniu wykonanym przez świadka. Do wypadku doszło podczas pokazu lotniczego Gunfighter Skies - wznowionego po ośmiu latach przerwy. W 2018 roku zginął pilot lotni.

