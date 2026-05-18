TO WARTO WIEDZIEĆ Lewandowski zmienia klub, Polka ranna we Włoszech, tragiczna śmierć 13-latka Oprac. Filip Czerwiński |

Sławomir Chałaśkiewicz o ostatnim meczu Roberta Lewandowskiego dla FC Barcelony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Getty Images Europe

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Ostatni mecz Lewandowskiego dla FC Barcelony

Polski napastnik Robert Lewandowski grał dla katalońskiego klubu od 2022 roku. Jeszcze tydzień temu on i Wojciech Szczęsny, który też gra w FC Barcelonie, świętowali zdobycie tytułu mistrzów Hiszpanii.

Jednak media od jakiegoś czasu informują o tym, że Lewandowski może przejść do Al-Hilal - klubu w Rijadzie, należącego do Saudi Professional League, najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. Ma tam zarabiać 90 milionów euro za sezon.

W niedzielę FC Barcelona wygrała z Realem Betis 3:1. Lewandowski nie strzelił gola w tym spotkaniu, ale gdy w 83. minucie schodził z boiska na Camp Nou, żegnały go wiwaty i oklaski na stojąco. Gdy potem przemawiał, łamał mu się głos.

- Od pierwszego dnia czułem się tutaj, na tym boisku, jak w domu. Śpiewaliście moje nazwisko. Dziękuję kolegom, trenerom i wszystkim, którzy pracują w klubie. To był wielki zaszczyt. Przeżyliśmy tutaj wielkie chwile. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiliśmy. Dzisiaj żegnam się z wami. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Raz cule jest cule na zawsze. Dziękuję kibicom. Visca el Barca, Visca Catalunya! - powiedział nasz piłkarz.

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona-Real Betis Źródło zdjęcia: Getty Images Europe

2. Polka ranna we Włoszech

W sobotę w Modenie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc osiem osób, w tym trzy ciężko. W niedzielę burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia, Gianni Gargano, przekazał, że wśród nich była Polka, która trafiła do szpitala.

Kierowca wbił się samochodem w witrynę sklepu. Według świadków umyślnie uderzył on w przechodniów. Próbował następnie uciec pieszo z miejsca zdarzenia, atakując osoby w pobliżu nożem.

Media podały, że sprawca, 31-latek z rodziny imigrantów z Maroka, leczył się w przeszłości psychiatrycznie. Polka, która została ranna, mieszka we Włoszech około 30 lat.

3. 13-latek zmarł w niejasnych okolicznościach

W sobotę wieczorem w Barcianach w województwie warmińsko-mazurskim doszło do tragedii, której okoliczności nie zostały dotychczas w pełni ustalone.

Według ustaleń policji nad jeziorem Arklickim miało dojść do awantury wśród grupy mężczyzn. W tym czasie 13-letni chłopiec utonął w bagnie. Śledczy badają związek między tymi wydarzeniami. Jedną z hipotez jest to, że nastolatek uciekał.

Zatrzymano w tej sprawie czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trzech z nich było trzeźwych, natomiast u 30-latka wykryto 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

4. Eksplozja obok elektrowni atomowej

Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej Barakah na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Władze podały w oświadczeniu, że w niedzielę trzy bezzałogowe statki powietrzne wleciały w przestrzeń powietrzną kraju od zachodu. Dwa z nich przechwycono, natomiast trzeci "uderzył w generator elektryczny poza wewnętrznym obwodem elektrowni jądrowej Barakah w regionie Al Dhafra". Nikt nie został ranny. Resort wszczął dochodzenie w sprawie pochodzenia dronów.

W ostatnich miesiącach ZEA były wielokrotnie atakowane dronami i rakietami przez Iran.

5. Kolizja w powietrzu

W stanie Idaho w USA dwa samoloty wojskowe EA-18G zderzyły się w powietrzu. Wszyscy lotnicy zdołali się katapultować i przeżyć, nie odnosząc żadnych obrażeń.

Maszyny natomiast runęły na ziemię i eksplodowały - co widać na nagraniu wykonanym przez świadka. Do wypadku doszło podczas pokazu lotniczego Gunfighter Skies - wznowionego po ośmiu latach przerwy. W 2018 roku zginął pilot lotni.

OGLĄDAJ: TVN24