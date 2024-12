Lewica ma kandydatkę, potężny cyklon uderzył w wyspę, Bundestag zdecyduje

1. Lewica stawia na Biejat

Lewica stawia na kobietę, z przekonaniem, że to ona dotrze do wyborców. Magdalena Biejat dołącza do rywalizacji o Pałac Prezydencki. Wicemarszałkini Senatu ma ruszyć w Polske i przekonać do tego, że warto na nią głosować. To trzecia obok - Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni kandydatura z koalicji rządowej.