Ziobro w USA, ewakuacja wycieczkowca, Trump o odpowiedzi Iranu

1. Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowie z Telewizją Republika potwierdził miejsce swojego pobytu. - Jestem w Stanach Zjednoczonych, wczoraj przyleciałem - powiedział. Twierdził również, że "nie zamierza się ukrywać" i na Węgrzech też się "nie ukrywał".

O Ziobrze - wobec którego prokuratura sformułowała 26 zarzutów w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS - reporter TVN24 Radomir Wit rozmawiał z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

- Musimy mieć pewność, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych na stałe, a nie tylko przelotem, a następnie uruchomić procedury ekstradycyjne - mówił szef MS. Przekazał też, że "polski MSZ rozmawiał ze Stanami Zjednoczonymi o tym, że być może Ziobro planuje taki ruch, i mieliśmy informacje, które uspokajały nas w jakiś sposób, że Stany Zjednoczone nie chcą pomagać Zbigniewowi Ziobrze".

2. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Hondius, który dotarł w niedzielę rano na Teneryfę, zakończy się w poniedziałek po południu. Jak poinformowała na niedzielnej konferencji prasowej ministra zdrowia Monica Garcia, statek opuściło 94 spośród niemal 150 pasażerów.

Z lotniska na południu Teneryfy odleciały samoloty do Madrytu, Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji i USA. W poniedziałek przewidziano jeszcze dwa loty - do Australii i Holandii.

3. Donald Trump odrzuca odpowiedź Iranu

Prezydent USA Donald Trump odrzucił odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję pokojową. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych oświadczył, że jest ona "całkowicie nie do przyjęcia".

Według irańskiej agencji Tasnim cytowanej przez Reuters, Iran zażądał między innymi zakończenia wojny "na wszystkich frontach", zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia oraz odszkodowania za szkody wojenne.

4. Za nami Wings For Life

Kolejna odsłona corocznego Wings For Life dobiegła końca. Na trasach całego świata pojawiło się mnóstwo byłych sportowców, działaczy i innych osób związanych aktywnie ze sportem, nie tylko z lekkoatletyką. Całkowity dochód z wpisowego (150 złotych od osoby) przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym.

Charytatywny bieg wygrał Japończyk Jo Fukuda ustanawiając nowy rekord imprezy, czyli dystans 78,95 km. Dla niego to czwarte zwycięstwo w karierze. Drugi był Polak Dariusz Nożyński, a trzeci Austriak Andreas Volta. Wśród kobiet triumfowała Holenderka Mikky Keetels, która znalazła się przed dwiema niemieckimi rywalkami: Esther Pfeiffer i Imke Salander.

5. Prognoza pogody na 16 dni i ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek burzowy front atmosferyczny wypchnie z naszego kraju ciepłe powietrze. W zamian otrzymamy zdecydowanie chłodniejszą i bardziej wietrzną aurę z przewagą dużego zachmurzenia z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. W nocy pojawiać się będą rozpogodzenia, a to niesie ryzyko przymrozków, które są już tradycją w połowie maja. Chodzi o zjawisko zimnych ogrodników, zimnej Zośki, które jest charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej.

W drugiej połowie tygodnia sytuacja pogodowa się ustabilizuje, a znad południowo-zachodniej Europy dotrze do Polski strumień coraz cieplejszego powietrza. W kolejnym tygodniu temperatura może zbliżyć się do umownej granicy upału.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali przed przymrozkami w województwach: warmińsko-mazurskim w powiatach wschodnich, podlaskim, mazowieckim w powiecie łosickim, lubelskim w powiatach na wschodzie i północnym wschodzie. O tym i prognozie zagrożeń na kolejne dni przeczytasz tutaj.