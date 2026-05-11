Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Ziobro w USA, ewakuacja wycieczkowca, Trump o odpowiedzi Iranu

Zbigniew Ziobro
Waldemar Żurek o dalszych krokach w sprawie Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
Były minister sprawiedliwości i poseł PiS Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto zakażenie hantawirusem, ma zakończyć się w poniedziałek po południu. Prezydent USA Donald Trump odrzucił odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję pokojową. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 11 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowie z Telewizją Republika potwierdził miejsce swojego pobytu. - Jestem w Stanach Zjednoczonych, wczoraj przyleciałem - powiedział. Twierdził również, że "nie zamierza się ukrywać" i na Węgrzech też się "nie ukrywał".

O Ziobrze - wobec którego prokuratura sformułowała 26 zarzutów w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS - reporter TVN24 Radomir Wit rozmawiał z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

- Musimy mieć pewność, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych na stałe, a nie tylko przelotem, a następnie uruchomić procedury ekstradycyjne - mówił szef MS. Przekazał też, że "polski MSZ rozmawiał ze Stanami Zjednoczonymi o tym, że być może Ziobro planuje taki ruch, i mieliśmy informacje, które uspokajały nas w jakiś sposób, że Stany Zjednoczone nie chcą pomagać Zbigniewowi Ziobrze".

Ziobro zdradził, gdzie jest. "Wczoraj przyleciałem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziobro zdradził, gdzie jest. "Wczoraj przyleciałem"

Świat

2. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Hondius, który dotarł w niedzielę rano na Teneryfę, zakończy się w poniedziałek po południu. Jak poinformowała na niedzielnej konferencji prasowej ministra zdrowia Monica Garcia, statek opuściło 94 spośród niemal 150 pasażerów.

Z lotniska na południu Teneryfy odleciały samoloty do Madrytu, Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji i USA. W poniedziałek przewidziano jeszcze dwa loty - do Australii i Holandii.

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"

Świat

3. Donald Trump odrzuca odpowiedź Iranu

Prezydent USA Donald Trump odrzucił odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję pokojową. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych oświadczył, że jest ona "całkowicie nie do przyjęcia".

Według irańskiej agencji Tasnim cytowanej przez Reuters, Iran zażądał między innymi zakończenia wojny "na wszystkich frontach", zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia oraz odszkodowania za szkody wojenne.

4. Za nami Wings For Life

Kolejna odsłona corocznego Wings For Life dobiegła końca. Na trasach całego świata pojawiło się mnóstwo byłych sportowców, działaczy i innych osób związanych aktywnie ze sportem, nie tylko z lekkoatletyką. Całkowity dochód z wpisowego (150 złotych od osoby) przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym.

Charytatywny bieg wygrał Japończyk Jo Fukuda ustanawiając nowy rekord imprezy, czyli dystans 78,95 km. Dla niego to czwarte zwycięstwo w karierze. Drugi był Polak Dariusz Nożyński, a trzeci Austriak Andreas Volta. Wśród kobiet triumfowała Holenderka Mikky Keetels, która znalazła się przed dwiema niemieckimi rywalkami: Esther Pfeiffer i Imke Salander.

Zdjęcie z 10 maja 2026 roku
Uczestnicy na starcie 13. biegu charytatywnego Wings for Life World Run w Poznaniu
Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk

5. Prognoza pogody na 16 dni i ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek burzowy front atmosferyczny wypchnie z naszego kraju ciepłe powietrze. W zamian otrzymamy zdecydowanie chłodniejszą i bardziej wietrzną aurę z przewagą dużego zachmurzenia z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. W nocy pojawiać się będą rozpogodzenia, a to niesie ryzyko przymrozków, które są już tradycją w połowie maja. Chodzi o zjawisko zimnych ogrodników, zimnej Zośki, które jest charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej. 

W drugiej połowie tygodnia sytuacja pogodowa się ustabilizuje, a znad południowo-zachodniej Europy dotrze do Polski strumień coraz cieplejszego powietrza. W kolejnym tygodniu temperatura może zbliżyć się do umownej granicy upału.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali przed przymrozkami w województwach: warmińsko-mazurskim w powiatach wschodnich, podlaskim, mazowieckim w powiecie łosickim, lubelskim w powiatach na wschodzie i północnym wschodzie. O tym i prognozie zagrożeń na kolejne dni przeczytasz tutaj.

Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja

METEO

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacjeZbigniew ZiobroUSADonald TrumpChoroby zakaźneIranUSA - IranKonflikty zbrojne IranuNapięcie USA - Iran
Czytaj także:
Donald Trump
Trump poleci do Chin. Biały Dom o szczegółach
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Boję się aż myśleć, czy był jakiś deal"
FAKTY PO FAKTACH
Paliwa benzyna
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Reaktywacja polskiego elektryka. "Będzie to skrojone pod Europę"
Polska
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Przecież nie zmartwychwstaną
Bartosz Żurawicz
Donald Trump
Iran odpowiedział, jest reakcja Trumpa
Świat
Pasażerowie wycieczkowca MV Hondius schodzą na ląd w bazie lotniczej Eindhoven w Holandii
Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"
Świat
Narges Mohammadi
Noblistka w szpitalu. "Musimy sprawić, że nigdy nie wróci do więzienia"
Świat
Miłosz Motyka
Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
BIZNES
Pochmurno, burze
Ciepły, ale niespokojny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Ronnie O'Sullivan mistrzem świata seniorów w snookerze
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii
EUROSPORT
imageTitle
FC Barcelona - Real Madryt (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: ktoś Ziobrze pomógł
W Kuluarach
Burza, deszcz
Burze, ulewy i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
mapa
Zderzenie pięciu aut na A2. Duże utrudnienia
KONTAKT24
Utqiagvik, Alaska
Nie zobaczą zachodu słońca przez prawie trzy miesiące
METEO
pap_20250929_1NH
Ziobro zdradził, gdzie jest. "Wczoraj przyleciałem"
Świat
imageTitle
Przerażający wypadek i reanimacja. "Patryk, walcz!"
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie nerwy w Londynie. Arsenal uratowany przez VAR
EUROSPORT
imageTitle
Świątek jak z nut. Rywalka ugrała tylko gema
EUROSPORT
imageTitle
Adamski bohaterem Legii. Znowu zapewnił trzy punkty
EUROSPORT
Noc, pogodna noc
Noc będzie pogodna, ale miejscami mroźna
METEO
imageTitle
Tytuł na wyciągnięcie ręki. O której godzinie dzisiaj El Clasico?
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Minister Żurek wydał nowe oświadczenie
Polska
Żołnierze izraelscy
Pasterz zauważył "nietypową aktywność wojskową". Media piszą o tajnej bazie
Świat
imageTitle
Magnier ponownie najlepszy na finiszu. Drugi triumf Francuza
EUROSPORT
imageTitle
Motor przejechał się po Wiśle. Goście bezlitośni dla debiutanta
EUROSPORT
Piorun poraził nastolatka z Teksasu
Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
METEO
Atak nożownika we Włocławku (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek z Holandii znaleziony pod Białymstokiem znów uciekł
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica