- Najgorsze, co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, to jest dymisja premiera - mówił w "Kropce nad i" europoseł i kandydat do PE Robert Biedroń (Lewica). Odniósł się do głosów domagających się ustąpienia Donalda Tuska w związku ze sprawą zatrzymanych żołnierzy, którzy interweniowali na granicy z Białorusią. Radny i kandydat w eurowyborach Tobiasz Bocheński (PiS) ocenił, że "nie może być tak, że w kajdanki są skuwani żołnierze, którzy bronią polskiej granicy".