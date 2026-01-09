Śmierć w Minneapolis, eksplozje we Lwowie i Kijowie, starcia i ofiary w Iranie

Nagranie z akcji agentów ICE w Minneapolis Źródło: Reuters

1. Oburzenie w Minneapolis

W środę w Minneapolis w USA agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę. Media publikują nagrania świadków. "New York Times" przeprowadził szczegółową analizę dostępnych materiałów i opisał, że przeczą one wersji wydarzeń prezentowanej przez administrację Donalda Trumpa.

Śmierć 37-latki wzbudziła oburzenie wielu Amerykanów. W czwartek protestujący byli obecni nie tylko na feralnej ulicy, ale także przed jednym z budynków federalnych w Minneapolis, związanym z ICE.

Tim Walz, gubernator Minnesoty zapowiedział, że jego stan "nie potrzebuje żadnej dalszej pomocy ze strony rządu federalnego". Wydał też rozkaz, by przygotować Gwardię Narodową.

Agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę Źródło: CRAIG LASSIG/PAP/EPA

2. Eksplozje we Lwowie i Kijowie

We Lwowie i Kijowie doszło do serii eksplozji. Co najmniej cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku dronowym na Kijów w nocy z czwartku na piątek - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w nagraniu, że w nocy Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na cele w całym kraju. Komunikat w tej sprawie wydała również ambasada USA w Kijowie.

3. Starcia i ofiary w Iranie

Irańska policja w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego - podały organizacje pozarządowe. Według nich policjanci po raz kolejny otworzyli ogień w stronę protestujących.

Według opublikowanych nowych obliczeń organizacji Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii, od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów. Irańska agencja prasowa Fars powiadomiła tymczasem, że pod Teheranem, stolicą Iranu, został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach mających na celu opanowanie zamieszek".

4. Skazany za zabójstwo Pershinga wyszedł na wolność

Ryszard Bogucki, skazany za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing, jednego z bossów mafii pruszkowskiej, skończył odbywanie kary 25 lat więzienia i opuścił mury zakładu karnego.

Jego obrońca informuje, że chce teraz poświęcić czas rodzinie i będzie walczył o gigantyczne odszkodowanie.

5. Decyzja w sprawie umowy z Mercosurem

Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zbiorą się w piątek w Brukseli, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie zawarcia umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur.

Jeśli wynik piątkowego głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia UE-Mercosur, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzyma zielone światło na podpisanie umowy w Paragwaju, który sprawuje obecnie prezydencję w bloku. Głosowanie przeciwko umowie zadeklarowały Polska, Węgry, Irlandia i Francja.

