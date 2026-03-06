Logo strona główna
Dymisja w rządzie Trumpa, nowy sondaż, burza po słowach Suskiego

Kristi Noem
Kristi Noem podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów
Źródło: Reuters
Donald Trump ogłosił dymisję szefowej departamentu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. W najnowszym badaniu Opinii24 Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera. Przemówienie posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego wywołało burzę. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 6 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Dymisja w rządzie Trumpa

Donald Trump ogłosił dymisję szefowej departamentu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, odpowiedzialnej między innymi za nadzór nad ICE.

"Obecna Sekretarz Kristi Noem, która dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne rezultaty (szczególnie na granicy!), obejmie stanowisko Specjalnego Wysłannika ds. Tarczy Ameryki" - przekazał Trump.

Kristi Noem
Kristi Noem
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

2. Nowy sondaż i spadek PiS

W najnowszym, marcowym badaniu Opinii24 Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera z wynikiem 34,2 procent, podczas gdy poparcie dla PiS kolejny raz spadło, osiągając poziom 22 procent.

Na trzecim miejscu niezmiennie pozostaje Konfederacja, którą wskazało 14,5 procent respondentów. Tym samym partia ta zyskała 1,9 p.p. Będąca na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,2 procent odnotowała spadek popularności o 0,5 p.p.

Polska 2050 ma głos zaledwie 1,5 procent ankietowanych, co oznacza spadek aż o 2,6 p.p. W lutym nastąpił rozłam w tej partii, kiedy niemal połowa posłów wyszła z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 i utworzyła nowy klub - Centrum.

Duży spadek notowań jednej partii. Nowy sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Duży spadek notowań jednej partii. Nowy sondaż

3. Suski zaatakował dowódcę

Przemówienie posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego na radomskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wywołało burzę.

Suski obrażał dowódcę garnizonu i rząd. Nie żałuje. Szef MON zapowiedział wniosek o ukaranie parlamentarzysty.

"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. Odpowiedział
Dowiedz się więcej:

"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. Odpowiedział

4. Co dalej z cieśniną Ormuz

Blokada cieśniny Ormuz wywołała wstrząs na światowych rynkach energii. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że jeśli będzie to konieczne, siły amerykańskiej marynarki wojennej będą eskortować tankowce przez cieśninę.

Goście "Debaty" w TVN24+ przekonywali, że sytuacja może okazać się politycznym problemem dla administracji Donalda Trumpa. Ceny benzyny mogą odbić się na wynikach listopadowych wyborów w USA.

Irańska blokada to problem dla Trumpa. "Przegra wybory z kretesem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Irańska blokada to problem dla Trumpa. "Przegra wybory z kretesem"

Świat

5. Premier na razie bez zaproszenia

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własną "alternatywę" dla unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Zapowiedział, że wystosuje do premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza pismo z zaproszeniem na spotkanie w sprawie projektu.

Szef KPRM Jan Grabiec powiedział w "Faktach po Faktach", że na ten moment "nie ma oficjalnego zaproszenia". - Jeśli miałby to być teatr polityczny polegający na tym, żeby wygłaszać kolejne ogólniki, które mają podprowadzić prezydenta do weta w sprawie SAFE, to my w tym teatrze nie chcemy uczestniczyć - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

pc

pc
Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

