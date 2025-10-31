"Wielki Bu" chce azylu, Ziobro u Orbana, Matecki oskarżony

"Wielki Bu" zatrzymany Źródło: TVN24

1. "Wielki Bu" chce azylu w Niemczech

Oczekujący w hamburskim areszcie na ekstradycję do Polski Patryk M. pseudonim Wielki Bu vel Buła złożył wniosek o przyznanie mu azylu politycznego w Niemczech - wynika z ustaleń tvn24.pl. Jak wyjaśnia jego adwokat, istnieje obawa, że M. "stanie się obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem Prezydenta".

Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła Źródło: instagram.com/wielki.bu

2. Ziobro u Orbana

Premier Węgier Viktor Orban poinformował o spotkaniu z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. "Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy" - napisał.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Orban spotkał się z Ziobrą w Budapeszcie

3. Matecki oskarżony

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu. Polityk PiS ma postawionych sześć zarzutów.

Wcześniej o takim kroku prokuratury informował reporter "Czarno na Białym" Artur Warcholiński.

4. Spotkanie w sprawie zwrotu działki pod CPK

Piotr Wielgomas, właściciel działki z Zabłotni, przez którą ma pobiec linia kolejowa do lotniska CPK, zadeklarował gotowość do spotkania z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski w programie "Tak jest" w TVN24.

Spotkanie zostało zaplanowane na najbliższą środę o godzinie 8 w siedzibie KOWR. - Jeżeli pojawią się jakieś propozycje, które nie będą narażać budżetu na stratę, warto o nich rozmawiać - zaznaczył Krajewski.

5. Trump spotkał się z Xi

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping uścisnęli sobie dłonie w bazie wojskowej przylegającej do międzynarodowego lotniska Pusan-Kimhae i wymienili uprzejmości. Przywódcy mocarstw wyszli z bazy lotniczej przy lotnisku w Pusan po około 1 godzinie i 40 minutach od rozpoczęcia rozmów.

Trump poinformował o efektach spotkania w trakcie lotu powrotnego do USA. Ogłosił, że zawarł z Chinami jednoroczne porozumienie obejmujące między innymi powstrzymanie się od kontroli eksportu metali ziem rzadkich przez Chiny.

