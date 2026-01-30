Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Zarzuty po interwencji na Targówku, problemy mistrza olimpijskiego, Trump przekonał Putina

Akcja policji na Targówku
Zatrzymanie i zarzuty. Co wiemy o tragedii na Targówku?
Źródło: TVN24
Po głośnej interwencji na Targówku 49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa oraz zarzut zabicia trzech zwierząt domowych. Donald Trump oświadczył, że przekonał Władimira Putina, aby ten ograniczył przez tydzień ataki na ukraińskie miasta. Dwukrotny mistrz olimpijski Arkadiusz S. usłyszał zarzuty oszustwa, wyłudzenia leasingu i działania na szkodę spółki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 30 stycznia.

1. Zarzuty po interwencji na Targówku

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga prokurator Karolina Staros poinformowała o przedstawieniu zarzutów 49-latkowi wobec którego służby podjęły dzień wcześniej interwencję. To dwa zarzuty zabójstwa oraz zarzut zabicia trzech zwierząt domowych.

Prokurator potwierdziła, że ofiary to rodzice podejrzanego. Sąd na wniosek prokuratury zgodził się na aresztowanie na trzy miesiące 49-latka.

Akcja policji na Targówku
Akcja policji na Targówku
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

2. Panika na giełdzie

Indonezyjska giełda przeżyła w tym tygodniu gwałtowny spadek - główny indeks stracił w ciągu dwóch dni nawet 10 procent.

Interwencja regulatora i zapowiedź wsparcia państwowego funduszu pomogły opanować panikę, ale inwestorzy wciąż obawiają się dalszego odpływu kapitału.

Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy
Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy

BIZNES

3. Problemy z prawem mistrza olimpijskiego

Dwukrotny mistrz olimpijski Arkadiusz S. i jego współpracownica Joanna J. usłyszeli w prokuraturze zarzuty oszustwa, wyłudzenia leasingu i działania na szkodę spółki.

Grozi im nawet 10 lat więzienia. O problemach mistrza opowiadaliśmy po raz pierwszy w "Superwizjerze" w 2024 roku.

ZOBACZ REPORTAŻ: "Wszystkie biznesy mistrza olimpijskiego"

4. Trump: Putin zgodził się przerwać ataki

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przekonał przywódcę Rosji Władimira Putina, aby ograniczył działania przeciwko Ukrainie. Putin miał się zgodzić na to, żeby przez tydzień nie atakować Kijowa i innych ukraińskich miast.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że ustalenia będą realizowane. "Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny" - dodał ukraiński prezydent.

Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje
Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje

Świat

5. Przerwany koncert Lady Gagi

Lady Gaga przerwała koncert w Tokio i odniosła się do sytuacji w USA i tym samym dołączyła do gwiazd, które potępiają działania służb federalnych - podaje "Variety".

Piosenkarka, która wkrótce wraca do Stanów, wyznała ze sceny, że "serce jej pęka na myśl o obywatelach, którzy zmagają się z nalotami służb imigracyjnych i są bezlitośnie atakowani przez ICE". - Myślę o całym ich cierpieniu i o tym, jak ich życie jest niszczone na naszych oczach - oświadczyła.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

PolicjaIndonezjaSuperwizjerDonald TrumpWojna w UkrainieUSANajważniejsze informacje
"FAKTY PO FAKTACH"

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica