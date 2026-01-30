Zarzuty po interwencji na Targówku, problemy mistrza olimpijskiego, Trump przekonał Putina

Zatrzymanie i zarzuty. Co wiemy o tragedii na Targówku? Źródło: TVN24

1. Zarzuty po interwencji na Targówku

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga prokurator Karolina Staros poinformowała o przedstawieniu zarzutów 49-latkowi wobec którego służby podjęły dzień wcześniej interwencję. To dwa zarzuty zabójstwa oraz zarzut zabicia trzech zwierząt domowych.

Prokurator potwierdziła, że ofiary to rodzice podejrzanego. Sąd na wniosek prokuratury zgodził się na aresztowanie na trzy miesiące 49-latka.

Akcja policji na Targówku Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

2. Panika na giełdzie

Indonezyjska giełda przeżyła w tym tygodniu gwałtowny spadek - główny indeks stracił w ciągu dwóch dni nawet 10 procent.

Interwencja regulatora i zapowiedź wsparcia państwowego funduszu pomogły opanować panikę, ale inwestorzy wciąż obawiają się dalszego odpływu kapitału.

3. Problemy z prawem mistrza olimpijskiego

Dwukrotny mistrz olimpijski Arkadiusz S. i jego współpracownica Joanna J. usłyszeli w prokuraturze zarzuty oszustwa, wyłudzenia leasingu i działania na szkodę spółki.

Grozi im nawet 10 lat więzienia. O problemach mistrza opowiadaliśmy po raz pierwszy w "Superwizjerze" w 2024 roku.

4. Trump: Putin zgodził się przerwać ataki

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przekonał przywódcę Rosji Władimira Putina, aby ograniczył działania przeciwko Ukrainie. Putin miał się zgodzić na to, żeby przez tydzień nie atakować Kijowa i innych ukraińskich miast.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że ustalenia będą realizowane. "Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny" - dodał ukraiński prezydent.

5. Przerwany koncert Lady Gagi

Lady Gaga przerwała koncert w Tokio i odniosła się do sytuacji w USA i tym samym dołączyła do gwiazd, które potępiają działania służb federalnych - podaje "Variety".

Piosenkarka, która wkrótce wraca do Stanów, wyznała ze sceny, że "serce jej pęka na myśl o obywatelach, którzy zmagają się z nalotami służb imigracyjnych i są bezlitośnie atakowani przez ICE". - Myślę o całym ich cierpieniu i o tym, jak ich życie jest niszczone na naszych oczach - oświadczyła.

