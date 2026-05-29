To warto wiedzieć Wielki pożar, wątpliwości prezydenta, skradzione złoto Adam Styczek |

Sierpatowski: szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem

1. Wielki pożar pod Warszawą

Trwa akcja gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim i mińskim, w której bierze udział kilkadziesiąt pojazdów i setki strażaków. Ogień objął już ponad 100 hektarów prywatnych i państwowych lasów.

W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów - Łochów. Ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim.

2. Wątpliwości prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki komentował podpisany w środę polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. - Dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane - powiedział.

Podpisując traktar, premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podkreślili, że to historyczny dokument, który podnosi do wyższej rangi wzajemne relacje i ma wzmocnić bezpieczeństwo obu krajów.

3. Porozumienie USA i Iranu czeka na decyzję Trumpa

Portal Axios poinformował, że USA i Iran osiągnęły porozumienie w sprawie 60-dniowego przedłużenia zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego.

Ostateczną zgodę musi wydać jeszcze prezydent Donald Trump. - Prezydent przekazał mediatorom, że potrzebuje kilku dni na przemyślenie - powiedział Axios amerykański urzędnik.

4. Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika

Amerykańskie służby znalazły w domu byłego pracownika wyższego szczebla CIA Davida Rusha 303 sztabki złota o wartości szacowanej na 145 milionów złotych - poinformowało FBI.

Według Federalnego Biura Śledczego istnieją uzasadnione obawy, by sądzić, że mężczyzna "świadomie sprzeniewierzył, ukradł, przywłaszczył sobie lub świadomie przekształcił mienie Stanów Zjednoczonych" na własny użytek.

5. Politico: USA szykują się do inwazji na Kubę

Serwis Politico donosi, że amerykański departament wojny spędził miesiące na rozmieszczeniu wojska i broni potrzebnych Stanom Zjednoczonym do przeprowadzenia ataku militarnego na Kubę i jedyne, czego potrzebuje, to ostateczne pozwolenia od Donalda Trumpa.

Operacja militarna wobec Kuby mogłaby obejmować, jak pisze Politico, schwytanie rządzących (tak jak miało to miejsce w przypadku przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro), czy serię ataków precyzyjnych.