Zarzuty po zabójstwie nastolatki, poderwane myśliwce, pożar kościoła

1. Zarzuty po zabójstwie 16-letniej Mai

W Prokuraturze Okręgowej w Płocku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Wieczorem sąd zdecydował także o utrzymaniu w mocy 30-dniowego aresztu dla podejrzanego.

2. Poderwane polskie myśliwce

W czwartek rano nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy. Zaobserwowano też wloty "obiektów z kierunku Białorusi". Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wszystkie prowokacje "były pod pełną kontrolą".

3. Pożar kościoła

W czwartek rano w kościele przy ulicy Kunickiego w Lublinie doszło do pożaru, ogień pojawił się na poddaszu. Jak podkreśla straż pożarna, akcja gaśnicza była skomplikowana. Ze świątyni wyniesiono między innymi część obrazów i szat liturgicznych.

4. Apel papieża, słowa po polsku

Papież Leon XIV wygłosił orędzie w Boże Narodzenie, w którym zaapelował o pokój w Ukrainie. - Niech zaangażowane strony, wspierane przez wysiłek społeczności międzynarodowej, znajdą odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu - powiedział. W czasie świątecznego orędzia w Watykanie papież Leon XIV udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Przy okazji wygłosił kilka słów po polsku.

5. Nie żyje fotograf Wałęsy

Nie żyje fotograf i fotoreporter Ireneusz Radkiewicz. Był między innymi fotografem Lecha Wałęsy. Dokumentował wydarzenia z czasów PRL. O jego śmierci poinformowała rodzina.

