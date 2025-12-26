Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zarzuty po zabójstwie nastolatki, poderwane myśliwce, pożar kościoła

Polskie myśliwce
Zabójstwo Mai z Mławy. Prokurator o śledztwie
Źródło: TVN24
Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy. W bożonarodzeniowy poranek w kościele w Lublinie doszło do pożaru. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 26 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Zarzuty po zabójstwie 16-letniej Mai

W Prokuraturze Okręgowej w Płocku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Wieczorem sąd zdecydował także o utrzymaniu w mocy 30-dniowego aresztu dla podejrzanego.

2. Poderwane polskie myśliwce

W czwartek rano nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy. Zaobserwowano też wloty "obiektów z kierunku Białorusi". Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wszystkie prowokacje "były pod pełną kontrolą".

"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą
"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą

3. Pożar kościoła

W czwartek rano w kościele przy ulicy Kunickiego w Lublinie doszło do pożaru, ogień pojawił się na poddaszu. Jak podkreśla straż pożarna, akcja gaśnicza była skomplikowana. Ze świątyni wyniesiono między innymi część obrazów i szat liturgicznych.

Kościół w ogniu. "Sytuacja jest pod kontrolą"
Kościół w ogniu. "Sytuacja jest pod kontrolą"

Lublin

Lublin

4. Apel papieża, słowa po polsku

Papież Leon XIV wygłosił orędzie w Boże Narodzenie, w którym zaapelował o pokój w Ukrainie. - Niech zaangażowane strony, wspierane przez wysiłek społeczności międzynarodowej, znajdą odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu - powiedział. W czasie świątecznego orędzia w Watykanie papież Leon XIV udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Przy okazji wygłosił kilka słów po polsku.

5. Nie żyje fotograf Wałęsy

Nie żyje fotograf i fotoreporter Ireneusz Radkiewicz. Był między innymi fotografem Lecha Wałęsy. Dokumentował wydarzenia z czasów PRL. O jego śmierci poinformowała rodzina.

Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był autorem słynnych zdjęć
Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był autorem słynnych zdjęć

Kultura i styl

Kultura i styl
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Papież Leon XIVLublinWojsko PolskieProkuraturaNajważniejsze informacje
