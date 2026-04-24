Śmierć Łukasza Litewki, rezygnacja Cenckiewicza, miliardy dla Ukrainy

TO WARTO WIEDZIEĆ

Łukasz Litewka nie żyje

1. Nie żyje poseł Łukasz Litewka

Nie żyje Łukasz Litewka. 36-letni poseł, wieloletni radny Sosnowca, działacz lewicy i znany aktywista prozwierzęcy zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Młody polityk został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem.

Był "chłopakiem z sąsiedztwa", który zaraz po posiedzeniach Sejmu "wracał do ludzkich spraw" - wspominał w "Kropce nad i" europoseł Robert Biedroń. - Spadł nam z innej planety - ocenił.

2. Rezygnacja Cenckiewicza

Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W długim wpisie argumentował swoją decyzję i przekonywał, że ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych. Przekazał też, jak od teraz będzie wyglądać jego działalność polityczna.

Funkcję po Cenckiewiczu przejmie generał Andrzej Kowalski, który dotychczas był jego zastępcą. Wcześniej służył między innymi w kontrwywiadzie Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Dziesiątki miliardów dla Ukrainy

W czwartek wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej zaakceptowały udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro oraz przyjęły dwudziesty pakiet sankcji wobec Rosji.

Wcześniej obie blokowane były przez Węgry, które uzależniały uchylenie weta od przywrócenia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy uszkodzonym ropociągiem "Przyjaźń". Na nałożenie sankcji na Rosję nie zgadzała się także Słowacja. Sytuacja uległa zmianie po tym, gdy premier Viktor Orban przegrał 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech.

4. Kobieta zabita przez niedźwiedzia

58-letnia kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w lesie w okolicy miejscowości Płonna na Podkarpaciu. Ze względu na bardzo poważne i liczne obrażenia ciała strażacy, którzy przybyli na miejsce jako pierwsi, odstąpili od działań ratunkowych. Śmierć kobiety stwierdzili chwilę później ratownicy medyczni.

Atak nastąpił na rzadko uczęszczanym, górzystym terenie, gdzie gęsty las przechodzi w młode nasadzenia, a obszar ten stanowi naturalną ostoję niedźwiedzi.

5. Nawrocki chce odtajnienia aneksu do raportu likwidacji WSI

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu zmierzającego do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Podczas briefingu prasowego zaznaczył, że decyzja prezydenta "ma charakter państwowy, nie polityczny".

Jak podał rzecznik, prezydent przekazał marszałkom Sejmu i Senatu uzupełnienie raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

OGLĄDAJ: "Będzie nam go bardzo brakowało". Biedroń wspomina Litewkę