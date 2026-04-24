Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Śmierć Łukasza Litewki, rezygnacja Cenckiewicza, miliardy dla Ukrainy

Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Łukasz Litewka nie żyje
Poseł Łukasz Litewka został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację. Państwa Unii Europejskiej zaakceptowały udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 24 kwietnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nie żyje poseł Łukasz Litewka

Nie żyje Łukasz Litewka. 36-letni poseł, wieloletni radny Sosnowca, działacz lewicy i znany aktywista prozwierzęcy zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Młody polityk został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem.

Łukasz Litewka
Łukasz Litewka
Źródło: Marcin Obara/PAP

Był "chłopakiem z sąsiedztwa", który zaraz po posiedzeniach Sejmu "wracał do ludzkich spraw" - wspominał w "Kropce nad i" europoseł Robert Biedroń. - Spadł nam z innej planety - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier, prezydent i pierwsza dama żegnają Łukasza Litewkę

Ostatni wpis Łukasza Litewki. "Czują się całkowicie bezkarnie"

2. Rezygnacja Cenckiewicza

Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W długim wpisie argumentował swoją decyzję i przekonywał, że ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych. Przekazał też, jak od teraz będzie wyglądać jego działalność polityczna.

Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Marcin Złotkowski

Funkcję po Cenckiewiczu przejmie generał Andrzej Kowalski, który dotychczas był jego zastępcą. Wcześniej służył między innymi w kontrwywiadzie Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Dziesiątki miliardów dla Ukrainy

W czwartek wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej zaakceptowały udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro oraz przyjęły dwudziesty pakiet sankcji wobec Rosji.

Wcześniej obie blokowane były przez Węgry, które uzależniały uchylenie weta od przywrócenia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy uszkodzonym ropociągiem "Przyjaźń". Na nałożenie sankcji na Rosję nie zgadzała się także Słowacja. Sytuacja uległa zmianie po tym, gdy premier Viktor Orban przegrał 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech.

4. Kobieta zabita przez niedźwiedzia

58-letnia kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w lesie w okolicy miejscowości Płonna na Podkarpaciu. Ze względu na bardzo poważne i liczne obrażenia ciała strażacy, którzy przybyli na miejsce jako pierwsi, odstąpili od działań ratunkowych. Śmierć kobiety stwierdzili chwilę później ratownicy medyczni.

Atak nastąpił na rzadko uczęszczanym, górzystym terenie, gdzie gęsty las przechodzi w młode nasadzenia, a obszar ten stanowi naturalną ostoję niedźwiedzi.

5. Nawrocki chce odtajnienia aneksu do raportu likwidacji WSI

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu zmierzającego do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Podczas briefingu prasowego zaznaczył, że decyzja prezydenta "ma charakter państwowy, nie polityczny".

Jak podał rzecznik, prezydent przekazał marszałkom Sejmu i Senatu uzupełnienie raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

OGLĄDAJ: "Będzie nam go bardzo brakowało". Biedroń wspomina Litewkę
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacjeŁukasz LitewkaSławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoUkrainaKarol Nawrocki
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

