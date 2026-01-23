Rada Pokoju powołana, "owocne" spotkanie w Davos, Trump grozi odwetem

Trump podpisał Kartę Rady Pokoju Źródło: Reuters

1. Trump powołał Radę Pokoju

Podczas ceremonii w Davos ustanowiona została Rada Pokoju. Donald Trump złożył podpis pod dokumentem powołującym tę inicjatywę do życia. To samo zrobiło kilkunastu przywódców, którzy pojawili się obok niego na scenie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w trakcie przemówienia zapowiedział, że gdy Rada Pokoju "osiągnie sukces w Gazie", to jej działalność może ulec "rozszerzeniu".

Prezydent USA Donald Trump Źródło: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

2. "Owocne" spotkanie Zełenskiego z Trumpem

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. "Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w Davos owocne i merytoryczne spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem" - tak na oficjalnej stronie ukraińskiego prezydenta opisano spotkanie dwóch przywódców.

Przywódcy omówili pracę ukraińskich i amerykańskich zespołów negocjacyjnych. Według prezydenta Ukrainy, dokumenty są teraz "jeszcze lepiej przygotowane".

3. Trump grozi Europie odwetem

Donald Trump podczas rozmowy w telewizji Fox Business odniósł się do scenariusza masowego pozbywania się przez państwa europejskie amerykańskich obligacji.

Prezydent USA ostrzegł państwa europejskie przed sprzedażą amerykańskich obligacji. Zagroził, że spotkałoby się to z "dużym odwetem". Podkreślił też, że to USA mają "wszystkie karty".

4. Ustalenia w Davos i "czerwona linia" Grenlandii

Dziennik "New York Times" napisał, że zapowiedziana przez Donalda Trumpa umowa dotycząca Grenlandii może obejmować amerykańską suwerenność nad niewielkimi częściami terytorium wyspy, na których mogłyby powstać bazy wojskowe. Według mediów o takim kompromisie mieli rozmawiać przywódcy w Davos. Rzeczniczka NATO zaprzeczyła, jakoby była to propozycja sformułowana przez szefa Sojuszu Marka Ruttego.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen wyraził gotowość do "lepszej współpracy" z USA. Podkreślił jednak, że suwerenność wyspy "musi być respektowana". Jego komentarz pojawił się po wystąpieniu Donalda Trumpa w Davos, gdzie po raz kolejny przedstawił swoje żądania pozyskania wyspy.

Grenlandia Źródło: Shutterstock

5. Duży bank w Polsce zmienia nazwę

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. To konsekwencja zmiany własnościowej - na początku stycznia Erste kupił około 49 procent akcji banku.

Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie "Santander" (z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do Grupy Santander).

