Były książę Andrzej zatrzymany, weto Nawrockiego, inauguracja Rady Pokoju

Były książę Andrzej opuścił komisariat policji. Relacja z Londynu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Były książę zatrzymany

Brytyjska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Choć służby nie ujawniły personaliów, brytyjskie media podały, że chodzi o byłego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor. Jak podało wieczorem BBC, były książę Andrzej opuścił komisariat policji po 11 godzinach. Zatrzymanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina.

2. Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Poinformował o tym w nagraniu opublikowanym przez KPRP w mediach społecznościowych. - Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności" w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest decyzja prezydenta w sprawie KRS

3. Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju

W Waszyngtonie odbyła się inauguracja zainicjowanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. W pierwszym posiedzeniu zainicjowanego przez niego organu biorą udział przedstawiciele 49 państw. Dyskusja głównie dotyczyła kwestii pokoju na Bliskim Wschodzie - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przekazał również, z kim odbył w Waszyngtonie spotkania "na marginesie" tego wydarzenia.

4. Podwójne zabójstwo w Raciążu

W Raciążu w województwie mazowieckim doszło do zabójstwa dwóch osób. Podejrzewany 29-latek sam poinformował służby. Policjanci znaleźli w budynku ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. To babcia i dziadek zatrzymanego. Mężczyzna, w chwili zatrzymania, był trzeźwy - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Jak się okazało, jego ojciec siedzi w więzieniu za brutalne zabójstwo jego matki.

5. Premier ostrzega Polaków w Iranie

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że mimo pewnego postępu stanowiska USA i Iranu są wciąż bardzo rozbieżne i zaznaczyła, że prezydent Donald Trump ma do podjęcia decyzję w sprawie ewentualnego uderzenia na Iran.

Premier Donald Tusk zwrócił się do Polaków mieszkających w Iranie, że "możliwość gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna" i "za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę".

OGLĄDAJ: TVN24 HD