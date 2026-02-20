Logo strona główna
Były książę Andrzej zatrzymany, weto Nawrockiego, inauguracja Rady Pokoju

Były książę Andrzej został zatrzymany w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji. Relacja z Londynu
Były książę Andrzej został zatrzymany w związku ze sprawą amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W Waszyngtonie odbyła się inauguracja zainicjowanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 20 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Były książę zatrzymany

Brytyjska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Choć służby nie ujawniły personaliów, brytyjskie media podały, że chodzi o byłego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor. Jak podało wieczorem BBC, były książę Andrzej opuścił komisariat policji po 11 godzinach. Zatrzymanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina.

2. Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Poinformował o tym w nagraniu opublikowanym przez KPRP w mediach społecznościowych. - Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności" w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - ocenił.

Jest decyzja prezydenta w sprawie KRS
Jest decyzja prezydenta w sprawie KRS

3. Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju

W Waszyngtonie odbyła się inauguracja zainicjowanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. W pierwszym posiedzeniu zainicjowanego przez niego organu biorą udział przedstawiciele 49 państw. Dyskusja głównie dotyczyła kwestii pokoju na Bliskim Wschodzie - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przekazał również, z kim odbył w Waszyngtonie spotkania "na marginesie" tego wydarzenia.

4. Podwójne zabójstwo w Raciążu

W Raciążu w województwie mazowieckim doszło do zabójstwa dwóch osób. Podejrzewany 29-latek sam poinformował służby. Policjanci znaleźli w budynku ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. To babcia i dziadek zatrzymanego. Mężczyzna, w chwili zatrzymania, był trzeźwy - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Jak się okazało, jego ojciec siedzi w więzieniu za brutalne zabójstwo jego matki.

Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni

Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni

29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę

29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę

WARSZAWA

5. Premier ostrzega Polaków w Iranie

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że mimo pewnego postępu stanowiska USA i Iranu są wciąż bardzo rozbieżne i zaznaczyła, że prezydent Donald Trump ma do podjęcia decyzję w sprawie ewentualnego uderzenia na Iran.

Premier Donald Tusk zwrócił się do Polaków mieszkających w Iranie, że "możliwość gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna" i "za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę".

Autorka/Autor: Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Brytyjska rodzina królewska Jeffrey Epstein Karol Nawrocki Donald Tusk Iran
Józef Kubica, były dyrektor generalny Lasów Państwowych
Lasy sponsorem sportu z korzyścią dla polityków Ziobry
Robert Zieliński
Donald Trump
Trump zareagował na wywiad Obamy. Wpis o UFO
Świat
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
METEO
imageTitle
Dyskoteka na lodowisku. To był wielki dzień Amerykanki
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowo bolesna zemsta Amerykanek w finale turnieju olimpijskiego
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Sposób autorytarny" w prezydenckim projekcie
Polska
imageTitle
Poważny upadek utytułowanej Kanadyjki
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek o wecie: ciśnie się na usta takie sformułowanie
Polska
Zima, mróz
IMGW ostrzega przed kilkunastostopniowym mrozem
METEO
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
BIZNES
imageTitle
Świątek fanką sportów zimowych. Co ogląda na igrzyskach?
EUROSPORT
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
METEO
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Industrii w dramatycznych okolicznościach
EUROSPORT
Kropka nad i - Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent sypie piach w tryby, ale my się nie zatrzymamy
Polska
Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji
Świat
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
BIZNES
Fakty po faktach - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Żenujące i niesmaczne". Pełczyńska-Nałęcz: nawet nie mam ochoty komentować
Polska
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Służby zawiesiły poszukiwania zaginionego turysty. Powodem trudne warunki
METEO
Jagiellonia - Fiorentina
Fiorentina bezlitosna dla Jagiellonii
RELACJA
imageTitle
Kurakowa zaprezentowała się w finale. "Przedstawiła piękne widowisko"
EUROSPORT
imageTitle
Zobacz, o której w piątek Polacy startują na igrzyskach
EUROSPORT
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Kulisy posiedzenia Rady Pokoju. Przydacz o spotkaniach "na marginesie"
Świat
Zapadł wyrok ws. naruszenia nietykalności cielesnej aktywistów
Zaatakowali aktywistów na granicy. Zostali skazani
Szczecin
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
METEO
imageTitle
Człowiek w białym garniturze. Powierzono mu wyjątkowe zadanie
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna potrzebował pilnej pomocy medycznej
Trójmiasto
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: podjąłem decyzję w sprawie kandydata na premiera
Polska

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica