TO WARTO WIEDZIEĆ Zawieszenie broni, działanie "sprzeczne ze statutem PiS", lista Morawieckiego

1. Trump: Izrael i Liban zgodziły się na zawieszenie broni

Liban i Izrael uzgodniły 10-dniowe zawieszenie broni - ogłosił prezydent USA Donald Trump. Rozpocznie się ono o godzinie 23 w czwartek czasu polskiego.

Trump w kolejnym wpisie dodał, że zaprosi prezydenta Libanu Josepha Aouna i premiera Izraela Benjamina Netanjahu do Białego Domu na bezpośrednie negocjacje.

2. Działanie "sprzeczne ze statutem PiS"

Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Było to przedmiotem obrad Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Po ich zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że według władz partii członkostwo w tym stowarzyszeniu jest sprzeczne ze statutem partii.

Według Bochenka, dyskusja na temat inicjatywy Morawieckiego odbyła się w "bardzo spokojnym tonie". Następnie prezydium PiS zaleciło prezesowi Kaczyńskiemu utworzenie rady eksperckiej, która miałaby między innymi wspierać partię w przygotowaniach do kampanii parlamentarnej, a także uczestniczyć w pracach programowych i innych inicjatywach.

3. Lista Morawieckiego

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski informował w czwartek o władzach stowarzyszenia byłego premiera za rządów PiS. W zarządzie ma znaleźć się Morawiecki w roli prezesa, Marcin Horała jako wiceprezes, Michał Dworczyk w charakterze sekretarza i Izabela Antos jako skarbniczka.

Michalski przekazał też, że według jego rozmówców w otoczeniu Morawieckiego, lista zapisujących się do stowarzyszenia się wydłuża. "Daniel Obajtek przyjaźnie patrzy na inicjatywę" - powiedział Michalskiemu jeden z polityków z frakcji "harcerzy".

4. "Ostra" rozmowa Tuska z Pełczyńską-Nałęcz

Premier Donald Tusk spotkał się z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim jej sporu z Pauliną Hennig-Kloską. "Tusk bronił Hennig-Kloski jak swojej" - przekazało Patrykowi Michalskiemu źródło w Polsce 2050.

"Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Polska 2050 zagłosuje odpowiedzialnie w sprawie wotum, ale decyzję klubu uzależniła od działań Hennig-Kloski do czasu wotum" - dodał rozmówca z Polski 2050, stronnik Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

5. Nowe oświadczenie prezesa Zondacrypto

Prezes Zondacrypto Przemysław Kral ujawnił adres portfela z 4500 bitcoinami, by odeprzeć zarzuty o przywłaszczenie środków.

Później przyznał jednak, że dostęp do niego ma zaginiony były prezes Sylwester Suszek, co oznacza, że około 330 milionów dolarów pozostaje zamrożone - przekazał redakcji biznesowej tvn24.pl reporter "Superwizjera" Michał Fuja. Dziennikarz dodał, że firma wstrzymała wypłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników.

