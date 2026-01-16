Tragedia w Chełmnie, Machado u Trumpa, bez decyzji w sprawie Ziobry

Chełmno. Cztery ofiary czadu. Nie żyje matka i trójka dzieci Źródło: KP PSP Chełmno

1. Tragedia w Chełmnie

Strażacy z Chełmna odkryli w jednym z mieszkań zwłoki czterech osób: kobiety i trójki dzieci - powiedział kapitan mgr inż. Kasper Korczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Przyczyną śmierci rodziny było zatrucie czadem. - Urządzenia pomiarowe w chwili wejścia do mieszkania wykazały ponad 900 ppm (cząstek na milion - red.) tlenku węgla - tłumaczył Korczak. Wszystko wskazuje na to, że gaz ulatniał się z instalacji przepływowego podgrzewacza wody.

Strażacy weszli siłowo o mieszkania Źródło: KP PSP Chełmno

2. Machado przekazała Trumpowi medal Pokojowej Nagrody Nobla

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado spotkała się w czwartek w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Podczas rozmowy z amerykańskim przywódcą przekazała mu swój medal noblowski. "Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" - napisał później Trump.

Urzędnik Białego Domu potwierdził, że prezydent zamierza zatrzymać medal.

3. Bez decyzji w sprawie Ziobry

Posiedzenie sądu w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o aresztowanie Zbigniewa Ziobry zostało odroczone do 5 lutego - poinformowali obrońcy posła PiS. Przekazali, że decyzję taką podjęto z powodu wniosku o wyłączenie sędziego.

Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro tymczasem przekazał, że w grudniu uzyskał azyl na Węgrzech.

4. CBA zatrzymało zastępczynię prezydenta Lublina

Siedem osób - w tym Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczynię prezydenta Lublina - zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień.

Zarzuty dotyczą między innymi organizacji strefy kibica podczas Euro 2024. "Wszystkie działania, które podejmowałam w ramach wykonywanych obowiązków, były zgodne z obowiązującymi przepisami i realizowane w poczuciu odpowiedzialności oraz misji służby na rzecz mieszkanek i mieszkańców Lublina" - skomentowała wiceprezydent miasta.

5. Spotkanie u prezydenta, nieobecny szef BBN

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza był nieobecny na spotkaniu prezydenta z szefami służb specjalnych oraz nadzorującymi ich ministrami.

Informacje tvn24.pl potwierdził wieczorem w "Faktach po Faktach" minister Tomasz Siemoniak. Według naszych rozmówców w służbach specjalnych może to oznaczać przyznanie przez ludzi prezydenta, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych.

