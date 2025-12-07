Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zapowiedź głosowania nad wetem, uruchomione syreny, wiadomość premiera

Premier Donald Tusk
Rzecznik wojewody o włączeniu syren w Lubartowie
Źródło: TVN24
Polskie myśliwce operowały w przestrzeni powietrznej w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Szef MSZ Radosław Sikorski skomentował wpisy Elona Muska i Dmitrija Miedwiediewa ona temat Unii Europejskiej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podał datę głosowania nad prezydenckim wetem wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 7 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Poderwane myśliwce i uruchomione syreny

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę o poderwaniu myśliwców i podniesieniu w stan gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę.

W dziesięciu gminach w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie rozległy się syreny ostrzegawcze. Rzecznik wojewody lubelskiego przekazał, że powiatowe centrum zarządzania kryzysowego podjęło decyzję o włączeniu syren samodzielnie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że sprawa będzie wyjaśniana.

Polska poderwała myśliwce. W Lubartowie zawyły syreny

Polska poderwała myśliwce. W Lubartowie zawyły syreny

Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami

Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami

Lublin

2. Sikorski odpowiada Muskowi

Elon Musk napisał w należącym do niego serwisie X, że "Unia Europejska powinna zostać zniesiona". Zgodził się z nim Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji w latach 2008-2012.

"Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności. Tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści, i tym, którzy chcą Europę podbić" - skomentował wpisy ich obu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. We wcześniejszym wpisie szef polskiego MSZ zachęcał miliardera do lotu na Marsa.

Musk napisał, Miedwiediew się zgodził, Sikorski skomentował
Musk napisał, Miedwiediew się zgodził, Sikorski skomentował

Świat

3. Incydent w Tower of London

Cztery osoby zostały aresztowane po tym, jak kremem i kruszonką jabłkową obrzucono gablotę z klejnotami koronnymi w Tower of London. Na czas śledztwa zamknięto część twierdzy dla zwiedzających.

Organizacja "Take Power Back" opublikowała nagranie z incydentu. Widać na nim, jak dwie młode osoby wyciągają z toreb żywność na tackach, a następnie smarują nią szyby.

Tower of London
Tower of London
Źródło: J.W.Alker/PAP/EPA

4. Sejm będzie głosował nad wetem prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że 17 grudnia kierowana przez niego izba będzie głosowała nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy łańcuchowej. Czarzasty zaznaczył przy tym, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" - zaapelował w mediach społecznościowych.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty otwiera posiedzenie Sejmu
Czarzasty podał datę. "Przyjdźcie!!!"
Program #BezKitu
Poseł PiS: jesteśmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale...
Czarzasty
"Zróbmy wielką akcję". Marszałek Sejmu apeluje

5. Nowa strategia bezpieczeństwa USA

USA ogłosiły nową Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, która zakłada m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Wywołało to falę komentarzy. Według francuskiego dziennika "Le Monde" nowa strategia USA "jest wymierzona w Europejczyków". Zdaniem brytyjskiego "Financial Times" to "radykalna reorientacja amerykańskiej dyplomacji".

"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować"

"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować"

"Drodzy amerykańscy przyjaciele". Donald Tusk reaguje

"Drodzy amerykańscy przyjaciele". Donald Tusk reaguje

Polska

Premier Donald Tusk zwrócił się w serwisie X do "drogich amerykańskich przyjaciół. "Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał.

pc

pc
Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

Najważniejsze informacjeWojsko PolskieWojskoRadosław SikorskiElon MuskDmitrij MiedwiediewUnia EuropejskaSejmWłodzimierz CzarzastyUSADonald TuskPolityka zagraniczna USA
