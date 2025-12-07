Zapowiedź głosowania nad wetem, uruchomione syreny, wiadomość premiera

Rzecznik wojewody o włączeniu syren w Lubartowie Źródło: TVN24

1. Poderwane myśliwce i uruchomione syreny

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę o poderwaniu myśliwców i podniesieniu w stan gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę.

W dziesięciu gminach w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie rozległy się syreny ostrzegawcze. Rzecznik wojewody lubelskiego przekazał, że powiatowe centrum zarządzania kryzysowego podjęło decyzję o włączeniu syren samodzielnie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że sprawa będzie wyjaśniana.

2. Sikorski odpowiada Muskowi

Elon Musk napisał w należącym do niego serwisie X, że "Unia Europejska powinna zostać zniesiona". Zgodził się z nim Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji w latach 2008-2012.

"Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności. Tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści, i tym, którzy chcą Europę podbić" - skomentował wpisy ich obu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. We wcześniejszym wpisie szef polskiego MSZ zachęcał miliardera do lotu na Marsa.

3. Incydent w Tower of London

Cztery osoby zostały aresztowane po tym, jak kremem i kruszonką jabłkową obrzucono gablotę z klejnotami koronnymi w Tower of London. Na czas śledztwa zamknięto część twierdzy dla zwiedzających.

Organizacja "Take Power Back" opublikowała nagranie z incydentu. Widać na nim, jak dwie młode osoby wyciągają z toreb żywność na tackach, a następnie smarują nią szyby.

Tower of London Źródło: J.W.Alker/PAP/EPA

4. Sejm będzie głosował nad wetem prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że 17 grudnia kierowana przez niego izba będzie głosowała nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy łańcuchowej. Czarzasty zaznaczył przy tym, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" - zaapelował w mediach społecznościowych.

5. Nowa strategia bezpieczeństwa USA

USA ogłosiły nową Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, która zakłada m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Wywołało to falę komentarzy. Według francuskiego dziennika "Le Monde" nowa strategia USA "jest wymierzona w Europejczyków". Zdaniem brytyjskiego "Financial Times" to "radykalna reorientacja amerykańskiej dyplomacji".

Premier Donald Tusk zwrócił się w serwisie X do "drogich amerykańskich przyjaciół. "Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał.

