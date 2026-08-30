Polska Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Oprac. Michał Malinowski |

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Piesiewicza. Relacja reportera TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

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Radosław Piesiewicz aresztowany

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. W czwartek prezes PKOL usłyszał dwa zarzuty. W piątek po południu był znów przesłuchiwany w prokuraturze, po kilku godzinach opuścił budynek w kajdankach. Niedługo później minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura zawnioskowała o trzy miesiące aresztu dla Piesiewicza.

Zdaniem śledczych szef PKOl-u odzyskał środki zainwestowane na Zondacrypto ze szkodą dla pozostałych inwestorów. Kolejny zarzut dotyczy płatnej protekcji - to artykuł 230 paragraf 1 Kodeksu karnego. Najprawdopodobniej chodzi o powoływanie się przez Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla Przemysława Krala, szefa Zondacrypto.

Tymczasowy areszt dla Piesiewicza i co dalej? Wyjaśnia mecenas Arkadiusz Szymański Źródło: TVN24

Referendum na Islandii. Trwa liczenie głosów

Po przeliczeniu ponad połowy głosów po sobotnim referendum na Islandii przeciwnicy wznowienia negocjacji z UE mają niewielką przewagę nad zwolennikami - poinformował w niedzielę rano islandzki nadawca publiczny RUV.

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W oparciu o 152 tysięcy zliczonych głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania, 50,1 proc. było przeciwnych rządowej propozycji wznowienia negocjacji z UE, a 49,9 proc. było "za" - podał RUV.

Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na oficjalne źródła, ostateczne wyniki głosowania mogą być znane dopiero w południe.

Referendum na Islandii w sprawie Unii Europejskiej Źródło: Reuters

Ciało kobiety w lesie. Miała obrażenia głowy

Makabryczne odkrycie w lesie w Kędzierzynie-Koźlu. Spacerujący mężczyzna znalazł ciało kobiety. Według prokuratury została zabita. Zadano jej co najmniej trzy ciosy. Policja otrzymała zgłoszenie w piątek około godziny 18.30.

- Z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz oględziny samego ciała denatki. W ten sposób stwierdzono, że zadano jej co najmniej trzy ciosy - w tym dwa powodujące rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony - przekazał nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prokurator Stanisław Bar.

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Powódź w Nepalu. Nowe informacje o ofiarach

Do co najmniej 691 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą dystrykty Rasuwa i Nuwakot w północnym Nepalu. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 16 osób.

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Lokalne władze w kontrolowanym przez Pekin Tybecie poinformowały, że po chińskiej stronie nadal poszukiwanych jest 546 osób. Wśród nich znajduje się 261 obcokrajowców z 23 państw. Zaginęli m.in. obywatele Nepalu - 104, Indii - 49, Łotwy - 33, USA - 18 oraz Wielkiej Brytanii - 15.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w nepalskim Trishuli w piątek rano Źródło: Reuters

Aleksandra Mirosław z medalem na zakończenie kariery

Mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław w swoim ostatnim stracie w karierze zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy we wspinacze sportowej na czas. W biegu o trzecie miejsce pokonała we francuskim Laval broniącą tytułu Natalię Kałucką.

Aleksandra Mirosław Źródło zdjęcia: Getty Images

Czempionat Starego Kontynentu w Laval był drugim startem w sezonie mistrzyni olimpijskiej i jednocześnie ostatnim w karierze, co zapowiedziała 2 lutego w dniu 32. urodzin wpisem na jednym z portali społecznościowych.

Mirosław, poza olimpijskim złotem z Paryża, ma w dorobku dwa złote medale ME (2019 i 2022) oraz trzy mistrzostwa świata (2018-19, 2025). Do lipca była również rekordzistką globu.