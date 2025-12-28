Logo strona główna
Rozmowa na Florydzie, sekcja zwłok 18-latka, cofka i alarm w Elblągu

Wołodymyr Zełenski
Trump spotka się z Zełenskim na Florydzie
Źródło: TVN24
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski będą rozmawiać na Florydzie o planie zakończenia wojny w Ukrainie. W sobotę odbyła się sekcja zwłok 18-latka, którego ciało znaleziono przed jedną z dyskotek na Podlasiu. W Elblągu wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 28 grudnia.

1. Spotkanie Zełenski-Trump

Prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, spotkają się dziś w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Jak poinformował PAP, powołując się na informacje Białego Domu, spotkanie ma rozpocząć się o 19 czasu polskiego. W drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem.

W ZWIĄZKU Z ROZMOWĄ WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO Z DONALDEM TRUMPEM W NIEDZIELĘ WIECZOREM WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+

"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski
"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski

2. Zarzuty i areszt w sprawie pobicia przed dyskoteką

W sobotę odbyła się sekcja zwłok 18-latka, którego ciało znaleziono przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy na Podlasiu. Według wstępnej opinii, przyczyną śmierci był uraz głowy bez uszkodzenia kości czaszki. Zatrzymano dwóch 21-latków, usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla jednego z nich.

Ciało 18-latka przed dyskoteką. Są zarzuty i areszt
Ciało 18-latka przed dyskoteką. Są zarzuty i areszt

Białystok

Białystok

3. Lód na drogach, silny wiatr. Ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W mocy są też alarmy przed oblodzeniem i marznącymi opadami. W nocy w części kraju pojawiły się opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

4. Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu

Północ kraju zmaga się z silnym wiatrem. Na Wybrzeżu dochodzi do tak zwanej cofki, czyli cofania wody z powrotem do rzek, w górę ich biegu, przez silny wiatr wiejący z kierunków północnych. Prezydent Elbląga Michał Missan wprowadził w nocy z soboty na niedzielę stan pogotowia przeciwpowodziowego, po tym jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy 590 centymetrów.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu
Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu

METEO

METEO

5. Hiszpański trener i trójka jego dzieci zginęli na wakacjach

Hiszpański 44-letni trener piłkarski Fernando Martin, szkoleniowiec rezerwowej drużyny Valencii kobiet i trójka jego dzieci zginęli w wypadku statku wycieczkowego, który zatonął w nocy w pobliżu indonezyjskiej wyspy Padar, popularnego miejsca w Parku Narodowym Komodo.

Hiszpański trener i trójka jego dzieci zginęli na wakacjach
Hiszpański trener i trójka jego dzieci zginęli na wakacjach

EUROSPORT

EUROSPORT
Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@ZelenskyyUa

Żołnierze Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu "Wolna Rosja"
Nie żyje White Fox. Zginął w ataku drona
Świat
Gołoledź
Wietrznie i ślisko. Tu pogoda jest najbardziej niebezpieczna
METEO
1 godz 5 min
pc
"Bobowyścig". Czy naprawdę twoje dziecko musi być pierwsze?
Mamy temat
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Nowe informacje po ataku nożownika w metrze
Świat
Cofka w Elblągu. Rozstawiono rękawy przeciwpowodziowe
Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu
METEO
imageTitle
Najstarszy i najpiękniejszy. Tego rekordu nie da się pobić?
EUROSPORT
imageTitle
Rusza Turniej Czterech Skoczni. Kiedy kwalifikacje w Oberstdorfie
EUROSPORT
Władimir Putin
"Taka jest ich logika". Jakie sygnały płyną z Rosji?
Świat
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Trump, Zełenski
"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski
Świat
1 godz 2 min
pc
"Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko"
Piotr Jacoń
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Popis jazdy z jednym kijkiem w Pucharze Świata. "To się trenuje"
EUROSPORT
Bójka przed dyskoteką. 18-latek nie żyje
Ciało 18-latka przed dyskoteką. Są zarzuty i areszt
Białystok
imageTitle
Stoch nic o nim nie wiedział. Wygrał Turniej Czterech Skoczni
EUROSPORT
Opady marznące, noc
Lód na drogach, silny wiatr. Zachowajmy ostrożność
METEO
imageTitle
Niespodziewana zapaść Chelsea. Dżoker bohaterem drużyny Casha
EUROSPORT
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Nocą będzie ślisko, popada deszcz ze śniegiem i śnieg
METEO
imageTitle
Hiszpański trener i trójka jego dzieci zginęli na wakacjach
EUROSPORT
Wysoki rachunek za brak praworządności w Polsce
Ustawa przyjęta przez rząd. Sędzia SN się dziwi: dlaczego dopiero teraz?
Polska
Donald Tusk
Co jest "kluczowe"? Tusk po rozmowie z przywódcami
Polska
Silna burza Johannes uderzyła w Szwecję
Dziesiątki domów bez prądu. Jest pierwsza ofiara śmiertelna burzy
METEO
Hamas przejmuje kontrolę nad Strefą Gazy
Miliony nie poszły do dzieci. Sfinansowały terrorystów-samobójców
Świat
imageTitle
Kubacki przypomniał o sobie w Engelbergu. Koszmar Zniszczoła
EUROSPORT
Grecja
Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy
METEO
Ćwiczenia fizyczne na siłowni, aktywność, sport
Postanowienia noworoczne? Zapomnij. Ważne jest jedno pytanie
Polska
imageTitle
Wspólny hołd na cześć Joty w Liverpoolu. Arsenal szybko wrócił na szczyt
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Rocznica powstania wielkopolskiego. Prezydent o obronie zachodniej granicy RP i lekcjach
Polska
imageTitle
Wygrał wszystko z jednym wyjątkiem. "To trudny temat"
EUROSPORT
Ćwiczenia rekrutów do armii szwajcarskiej
Jedno z najbogatszych państw zapomniało o obronie. A Rosjanie już tam są
Świat

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica