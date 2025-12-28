Rozmowa na Florydzie, sekcja zwłok 18-latka, cofka i alarm w Elblągu

Trump spotka się z Zełenskim na Florydzie Źródło: TVN24

1. Spotkanie Zełenski-Trump

Prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, spotkają się dziś w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Jak poinformował PAP, powołując się na informacje Białego Domu, spotkanie ma rozpocząć się o 19 czasu polskiego. W drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem.

2. Zarzuty i areszt w sprawie pobicia przed dyskoteką

W sobotę odbyła się sekcja zwłok 18-latka, którego ciało znaleziono przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy na Podlasiu. Według wstępnej opinii, przyczyną śmierci był uraz głowy bez uszkodzenia kości czaszki. Zatrzymano dwóch 21-latków, usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla jednego z nich.

3. Lód na drogach, silny wiatr. Ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W mocy są też alarmy przed oblodzeniem i marznącymi opadami. W nocy w części kraju pojawiły się opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

4. Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu

Północ kraju zmaga się z silnym wiatrem. Na Wybrzeżu dochodzi do tak zwanej cofki, czyli cofania wody z powrotem do rzek, w górę ich biegu, przez silny wiatr wiejący z kierunków północnych. Prezydent Elbląga Michał Missan wprowadził w nocy z soboty na niedzielę stan pogotowia przeciwpowodziowego, po tym jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy 590 centymetrów.

5. Hiszpański trener i trójka jego dzieci zginęli na wakacjach

Hiszpański 44-letni trener piłkarski Fernando Martin, szkoleniowiec rezerwowej drużyny Valencii kobiet i trójka jego dzieci zginęli w wypadku statku wycieczkowego, który zatonął w nocy w pobliżu indonezyjskiej wyspy Padar, popularnego miejsca w Parku Narodowym Komodo.

