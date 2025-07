Niespokojna pogoda, Tusk o Hołowni, wniosek do Watykanu

Zastępca komendanta głównego PSP: apelujemy, aby ewakuować obozy, które odbywają się pod gołym niebem Źródło: TVN24

1. Niespokojna sytuacja pogodowa

W niedzielę wystąpią opady deszczu, miejscami bardzo intensywne. Poza tym prognozowane są burze, podczas których porywy wiatru mogą sięgać 100 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

W sobotę w związku z sytuacją pogodową w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy.

Po zakończeniu spotkania wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że należy się przygotować na lokalne podtopienia i ewentualność braku dostaw energii.

Wiceszef MSWiA: w Małopolsce już zaczęto ewakuować obozy

2. Tusk odniósł się do słów Hołowni o "zamachu stanu"

Donald Tusk odniósł się do wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni o propozycjach "zamachu stanu", które miały być do niego kierowane. - Jak puszczamy dzieci na wakacje, to im przecież mówimy: nie rób głupot, bo głupoty mogą zamienić się w dramat - komentował premier na spotkaniu z mieszkańcami Pabianic.

Tusk: nie dam się sprowokować ani przeciwnikom, ani przyjaciołom Źródło: TVN24

3. Proboszcz z zarzutem zabójstwa. Jest wniosek do Watykanu

Metropolita Warszawski arcybiskup Adrian Galbas zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z wnioskiem o wydalenie ze stanu kapłańskiego księdza, który jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - zakomunikowała Archidiecezja Warszawska.

W sobotę podejrzany duchowny został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Grójcu. Śledczy zmienili mu postawiony w piątek zarzut zabójstwa na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mirosław M. został aresztowany na trzy miesiące. W czwartek w nocy między nim a ofiarą miało dojść do sprzeczki w trakcie jazdy samochodem. Kiedy sprzeczka eskalowała, duchowny miał wyjąć siekierę i uderzyć nią w głowę znajomego. Następnie miał go podpalić, gdy ten jeszcze żył, i odjechać. W tle zbrodni jest umowa darowizny nieruchomości, którą zabity uczynił wcześniej na rzecz księdza.

4. Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do rodzinnej Łodzi

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił w sobotę do rodzinnej Łodzi. Zaprezentował się na publiczności podczas trwającego właśnie Łódź Summer Festival.

- Czekaliśmy już na ten powrót po to, aby wrócić do Łodzi i spotkać się z rodziną - przyznał.

Uznański-Wiśniewski: cieszę się, że udało mi się wrócić do Łodzi

5. Polskie siatkarki powalczą o brąz Ligi Narodów

Polskie siatkarki przegrały w sobotę 0-3 z Włoszkami w półfinale Ligi Narodów. W niedzielę o godzinie 16 w meczu o brąz nasze reprezentantki zmierzą się z Japonkami, a przedstawicielki Półwyspu Apenińskiego zagrają w finale w Brazylijkami.

Turniej finałowy obywa się w łódzkiej Atlas Arenie.

Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 0-3 Źródło: Polska Agencja Prasowa